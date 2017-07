Tara a fost cuprinsa de zapuseala. 33 de grade la umbra s-au inregistrat, iar maine arsita devine si mai apasatoare: "Se mai culca vacile si ne mai culcam si noi" - VIDEO

In haine cu maneci lungi, chipiuri pe cap si fara frica de soare, vacarii duc cornutele la pascut si in zilele toride. Fac cate 150 de lei pe zi si nici nu se gandesc sa stea acasa, desi e canicula.

“Mai bem o apa minerala si gata. Am baut fierbinte apa ieri, daca s-a incalzit. De nevoie trebuie sa bei.”

"Se duc si vacie la umbra si pe urma si noi la umbra, se mai culca vacile si ne mai culcam si noi.”

Tatiana Casin in varsta de 59 de ani era astazi pe imas cu cele cateva capre.





Tatiana CASIN "Mai rau ca nu au ce paste ca e uscat.”





Si pe campuri era lume astazi. Cu sapa in mana, oamenii munceau de zor.

“Iaca asa prasim aici un pic sa nu fie iarba, iaca aici. Of ne doare capul daca ne este a manca trebuie sa muncim. Ne aduc apa rece, ne mai punem la umbra. Iaca avem cate o basma alba, care cate o palarie. Am sta si in lenjerie, dar nu en dau voie.”

Si in timp ce unii nu-si vad capul de treburi, altii se ascund de caldura la umbra, acasa. Isi gasesc de lucru prin gospodarie.

“M-am dus in fata am baut un pahar de apa, m-am racorit asa ca nu este nimic strasnic.”

Meteorologii spun ca cel mai cald a fost astazi la Stefan Voda, Comrat, Cahul si Falesti. In aceasta noapte, s-ar putea sa ploua, insa maine va fi la fel de cald. Maximele vor urca pana la 35 de grade. Desi codul galben a fost emis pana luni, sinopticienii spun ca s-ar putea sa fie prelungit cu cateva zile.