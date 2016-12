Targul de Craciun - inaugurat la Orhei! Atmosfera de sarbatoare si decor desprins din povesti. Cum s-au distrat zeci de oameni - VIDEO

Valerian CRISTEA, VICEPRIMAR ORHEI: ”In rand cu targul Craciunui noi deschidem patinoar. Un patinoar pe care l-am amenajat de rand cu Disneyland-urile internationale pentru toti copilasi orasului Orhei”.

La targ au fost amenajate zone foto care au fost luate cu asalt de copii. Atmosfera de sarbatoare a fost creata si de colindele si cantecele de iarna care au rasunat de pe scena din preajma bradului.

Alina ŞARGU, PURTĂTORUL DE CUVÂNT, PARTIDUL ŞOR: "Aici gasim cel mai inalt pom de Craciun din tara, multe cadouri produse de Craciun, bucate traditionale. Atractia cu siguranta in acest an este patinoarul care in acest an a fost adus de Disneyland."

Casutele din lemn pline cu daruri de sarbatori, patinoarul si personajele din basme au atras sute de vizitatori in centrul orasului.

”Foarte frumos, bogat si multe lucruri fumoase sunt si acte de caritate”.

”E un targ frumos. O atmosfera foarte frumoasa. E un decor european”.

Cei mai bucurosi au fost copiii. Unii au recitat poezii mosului, altii s-au dat cu patinele. In acest an, au putut patina si picii de doar trei ani, ce-i drept, cu ajutor.

”E foarte bine la patinoar. E super”

Targul de Craciun a fost deschis cu suportul Asociatiei "Pentru Orhei".

*Acest articol este un produs comercial.