Tatiana Nastas: “Este foarte important cand oamenii ne spun ca doar voi sunteti cei care transmiteti o informatie corecta” - VIDEO

Tatiana NASTAS, PREZENTATOARE PRO TV: “Pentru mine este foarte placut atunci cand oamenii imi spun ca “noi va urmarim doar pe voi, doar voi sunteti cei care transmiteti o informatie corecta, ca atunci cand va implicati, niste lucruri chiar se schimba, ca stirile Pro TV au impact, ca stirile Pro TV ii pun pe ganduri si ca de fiecare data ii ajuta sa aleaga corect atunci cand stau in fata unei alegeri.” Cred ca asta, in primul rand, ii determina pe cei care ne privesc sa vina in fiecare zi in fata televizoarelor.”