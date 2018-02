Telefonul mobil si calculatorul i-a facut pe moldoveni sa uite scrisul de mana. Doar elevii din clase primare isi dau silinta sa scrie frumos la orele de caligrafie unde invata tot felul de reguli - VIDEO

Telefonul mobil si calculatorul i-a facut pe moldoveni sa uite scrisul de mana. Aceasta indeletnicire este din ce in ce mai absenta din vietile noastre. Citim rar si scriem din ce in ce mai rar, de cele mai multe ori indescifrabil. Doar in scoli sau la lectiile de caligrafie se mai invata scrisul de mana. Iar elevii din clasele mai mari se intreaba de ce ar mai trebui sa stie sa scrie in era tastaturii.