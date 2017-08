Terenul de joaca de la o gradinita din capitala arata de parca tocmai a trecut tehnica blindata pe acolo. Parintii au facut galagie si cer autoritatilor din educatie sa intervina - VIDEO

Tortuare avariate pe care copiii isi pot rupe picioarele in loc sa alerge in voie, crengi care stau sa cada in capul micutilor si scrancioburi tinute… in cui. Asa arata terenul de joaca al unei gradinite din capitala. Administratia institutiei spune ca nu are bani sa puna lucrurile la punct, asa ca parintii au facut galagie si cer autoritatilor din educatie sa intervina.