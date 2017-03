Tinerii care vad Europa din caruta. Sophie si Baptiste s-au cunoscut in Romania in urma cu 5 ani

Acum, dupa ce au vizitat mai multe tari, au facut un popas in Romania, pe meleagurile unde s-a si infiripat relatia lor.

Sophie s-a nascut in Germania si e terapeut, iar Baptiste este din Franta si e profesor de judo. Cei doi s-au cunoscut insa in urma cu 5 ani in Romania. Iar acum zece luni au pornit in aventura vietii lor.

S-au urcat asadar intr-o caruta, special amenajata pentru drum lung, au inhamat doi cai, si-au luat cainele si au pornit intr-un tur al Europei.

Sophie Heck: "Am pornit de aici, din Germania, am trecut de Austria, Ungaria, Croatia, apoi ne-am intors in Ungaria si am intrat in Romania."

Pana acum, au parcurs peste 2.000 de km, iar calatoria nu a fost lipsita de peripetii. In Austria au fost implicati intr-un accident care i-a facut sa se gandeasca serios daca nu cumva ar fi cazul sa renunte la planul lor.

Cei doi si-au dorit sa revina si in Romania. Si au facut un popas in orasul Lipova, din judetul Arad, unde localnicii i-au primit cu bratele deschise.

Antochi Adrian reprezentantul primariei Lipova: "Am reusit sa-i ajutam cu alimente cu apa mancare pentru cal. Au reusit sa faca un dus cald, ziceau ca de multa vreme n-au reusit sa faca baie."

In continuare, cei doi vor sa ajunga la Sibiu si sa viziteze Transilvania. Cand se vor vedea din nou acasa, in Franta, au de gand sa puna bazele unei ferme cu multi cai. Mai au insa de asteptat - drumul de intoarcere, chiar si la galop, poate dura aproape un an.