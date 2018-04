Tinerii de la Balti se plang ca de cativa ani nu au cu ce sa-si ocupe timpul liber. Daca vor sa mearga la un film, trebuie sa faca un drum lung pana la Chisinau: "E inchis cinematograful. E o rusine" - VIDEO

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: „Pana nu demult in aceasta cladire se afla singurul cinematograf din oras. Oamenii se adunau aici, mai ales in week-end, ca sa priveasca filme. Acum, insa, nu mai au aceasta posibilitate. Usa este incuiata, iar sediul lasat de izbeliste.”

„E inchis cinematograful, in asa oras mare, e o rusine. Iata, usa din cinematograf e toata scrisa, colorata si aici e centrul orasului.”

„Nu ai unde sa te duci? Unde? Am merge si cu copii la desene animate.”

Tinerii spun ca atunci cand vor sa priveasca un film la cinematograf trebuie sa vina tocmai pana la Chisinau. Iar de alte distractii nu prea au parte in oras.

„In luna mai apar doua filme si vreau sa ma duc sa le vad.”





In Balti exista un singur parc, insa si acela se sufoca din cauza cladirilor care s-au inaltat in ultimii ani. Astfel ca restaurantele, salile de nunti si cafenelele au luat locul topoganelor. Unde mai pui ca si intrarea principala in parc e inchisa din cauza unei constructii la care se lucreaza in toi.

“Aici, in parc, unde sunt copii nu este de dorit restaurante. Stiti cum e, se mai imbata, vorbesc urat, dar copiii se plimba."

“Terenuri de joaca in curte nu avem. Venim in parc, dar aici tot e in constructii. Putin loc, nu ai unde te juca. Era un fel de cerc, unde noi cu copiii puteam sa ne plimbam. Acum, pe mamicile cu carucior, nu le mai vezi in parc.”

“Mai bine ar fi cafenele pentru copiii, dulciuri.”

Nu sunt optimisti nici micii antreprenori. Elena Rezanova vinde carti de mai bine de 20 de ani. In ultimul timp, insa, spune ca practic nu are niciun venit.

Elena REZANOVA, ANTREPRENOR: “E foarte e greu, avema arenda si putine vanzari. Oamenii pleaca si raman putini.”

Isi aminteste cu nostalgie de anii cand cartile erau la mare cautare.

Elena REZANOVA, ANTREPRENOR: “Dictionarele si cartile pentru copii, iar acum, dictionarele nimanui nu-i trebuie, si nici cartile.”

Se plange de vanzari putine si aceasta femeie.

“Peste tot arenda, foarte scump platim, oamenii nu au bani. In curand ne inchidem si nu vom lucra.”

Faptul ca peste tot se dau in chirie spatii comerciale ne demonstreaza o simpla plimbare prin oras. Practic, la fiecare colt de strada sta cate un anunt. Insa, baltenii, nu cred ca cei care au plecat peste hotare vor reveni ca sa-si dezvolte o afacere in oras.

Nadejda STRELET: “Toti sunt plecati peste hotare. Dupa hotare si numai vine nimeni. Pentru un trai mai bun.”

Iar cei care au ales strainatatea spun ca nu vad perspective pentru a reveni acasa. Acest tanar e stabilit in Statele Unite de mai bine de cinci ani. In Balti revine doar de sarbatori.

“Infrastructura e unul din lucru care as dori sa-l vad aici.”