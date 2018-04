Toate drumurile din capitala au dus azi la cimitire. Cea mai mare imbulzeala a fost la Sfantul Lazar. Bucatele si pomenele si-au facut loc pe mormintele raposatilor. Pline au fost si ulcioarele cu vin, asa ca unii au adormit chiar in cimitir - VIDEO

La aceste patru mormite s-au strans trei generatii. Sarbatorile de Pasti i-au adus acasa de peste hotare, prilej tocmai bun sa-si revada apropiatii si sa-si pomeneasca mortii. Au venit la ora 10 si au spus ca vor pleca pe la 16.

"Suntem nemurosi.”

“Asa e traditia in fiecare an.”

Daca unii au facut pelerinaj, altii s-au recules in singuratate. Valentina Trofim are 82 de ani. Unicul fiu locuieste in Ucraina, iar sotul este imobilizat la pat de 10 ani. Intr-o mana si-a luat torba cu pomeni, iar in alta carja sa se sprijine.

“Am adus geanta plina si inapoi geanta plina. Merg 20 de pasi si pe urma ma odihnesc. Macar cat pot. -Pe cine ati venit sa pomeniti? -Mama, tatal, fratele, nepotul.”

Pentru ca asa cere traditia, nu au lipsit pomenele, iar pe morminte gaseai de toate.

“-Ce se ofera de pomana? -Tot ce cade. Si dresuri, farfurii, cani. -Cat se pune in pomelnic la capitala? -Cat ne-a lasat inima, cam 100 de lei.”

Inca o traditie e respectata de moldoveni – mesele pline cu bucate. Pe un metru patrat au fost puse fel de fel de fel de bunatati.

VOX“Tartine, parjoale, oua rosii, sarmale. -Cine le-a pregatit? -Noi toti.” (6158)

VOX00:40- “Placintele, sarmalute, cozonaci de casa. Cum am apucat de la parinti asa facem si noi.” (6176)

Iar in mijloc, falnic, isi are loc si o sticla de vin.

AMBIANTA: (TR-TR: Pentru sufletele moarte.) (6163)

VOX“-Sunteti in dispozitie deja? -Dapoi cum, daca atata am cinstit azi la cimitir. -Cam cat ati luat de sufletul mortilor? -Cam jumatate de caldare. (6160)

Pentru unii capul s-a facut prea greu pentru a-l tine pe umeri, asa ca l-au pus pe masa. S-au intins la un pui de somn, istoviti dupa ce au dat pe gat pahar dupa pahar. Medicii de la urgenta nu au dus lipsa de solicitari.

VOX“In general cu hipertensiune si o trauma. -S-a ametit si a cazut? -Probabil. Suntem dotati cu tot necesarul. -Pana la ce ora o sa stati? -Pana la ultimul client.” (6141/6144)

Ca sa nu faca insolatie, altii si-au improvizat palarii din gazete electorale.

VOX“Nana mea a facut caciuli. Aici e soare.” (6157)

La primele ore ale diminetii gramezile de gunoi au aparut la fiecare colt. Unele nu au fost ridicate de ieri. Cum a ajus la mormantul sotului, aceasta femeie spune ca a gasit un morman de deseuri.

VOX“Nu se poate asa, trebuie mai cultural. Noi punem in sacosa unde e gunoiul.” (6185)

Paradoxal, in tomberoanele de la intrarea in cimitir suiera vantul. Oamenii se plang ca-s amplasate mult prea departe.

VOX“Il duc tocmai din capatul cela. Si nu vad loc unde e posibil sa-l lasam. Nici un container nu e.” (6180)

Pentru a mentine ordinea publica, oamenii legii au patrulat pe scutere, pe biciclete si chiar calare pe cai.

Reporter: Loreta LISNIC

Imagine: Dan COJOCARU

DE BLAJINI, LA CIMITIR