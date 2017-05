Tot mai putini oameni pasesc pragul clinicelor stomatologice de stat din cauza tarifelor majorate: “2000 mii de lei pe un dinte, plus 150 pe una, inca 100 pe alta" - VIDEO

Pentru procedurile de care avea nevoie, aceasta femeie a scos din buzunar o suma maricica. Intr-o zi, spune ca a cheltuit mai mult de jumatate dim salariu.

“2000 mii pe un dinte, plus 150 pe una, inca 100 pe alta. “

Tarifele pentru serviciile stomatologice s-au majorat de cateva ori. Asa ca, daca aveti nevoie, de exemplu, de o consultatie la medic veti plati nu 18 lei cat era pana acum, ci 107 lei. Oamenii spun ca pentru lefurile pe care le primesc, preturile sunt prea mari.

Pe multi tarifele i-au cam speriat, asa ca numarul pacientilor a scazut, spun medicii.

Totodata, au crescut tarifele pentru diverse proceduri. De exemplu, o extractie dentara costa inainte aproximativ 70 de lei, iar acum aproape 200 de lei. Preturile au crescut simtitor si pentru proteze. Daca in urma 2 luni, ati fi platit in jur de 360 de lei, atunci acum veti da 1430 de lei. Iar pentru o plomba de calitate medie veti achita acum cu aproape 60 de lei mai mult.

Cei din administratie spun insa ca majorarea tarifelor a fost necesara, intrucat institutia suferea pierderi.

In schimb, datorita majorarii tarifelor au fost procurate mai multe aparate medicale noi, explica cei din conducere. Acest dispozitiv de roentgen, de exemplu, este singurul de acest fel intr-o institutie publica de la noi si costa in jur de jumatate de milion de lei.

Totusi, noile tarife sunt mai mici decat cele in spitalele private. Acolo, o consultatie la medic costa in jur de 200 de lei, iar o extractie dentara de la 300 de lei. In total, costul a peste 6 mii de servicii medicale a fost modificate, la sfarsitul lunii februarie. Responsabilii din sanatate sustin insa ca schimbarile nu afecteaza persoanele care detin polita medicala.

Totusi, acest lucru nu este valabil in cazul centrelor stomatologice, serviciile carora nu sunt acoperite de CNAM. Respectiv, sunt achitate de catre pacienti.