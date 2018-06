Traiesc la bloc, dar in niste conditii greu de imaginat pentru secolul XXI. Mai multi locuitori din Ciobanovca, se plang ca de aproape 3 ani deseurile adunate in canalizare se scurg in tot satul: "E potopul" - VIDEO

In loc de bine ati venit, la intrarea in satul Ciobanovca, Anenii Noi, te intampina un miros insuportabil, care pare ca ti se opreste in peretii plamanilor. Primul gand e sa-ti astupi nasul. Pentru cei care locuiesc la cativa metri de focarul mirosului, asta nu mai este o solutie.

”Cand rasufli te frige aici.”

“Dimineata nici nu poti iesi.”

“Stam cu ferestrele inchise, toata putoarea vine in casa.”

Cosmarul a pornit in urma cu trei ani. Pamantul in care a fost sapata groapa, cat de cat amenajata, in care se adunau scurgerile din reteaua de canalizare a fost vandut. Noul proprietar a schimbat locul acesteia si ar fi construit-o mult mai mica, spun oamenii.

”Primarul nu-si bate de loc capul de noi. Au vrut sa puna canalizarea aici.”

”Noi ne-am certat ca macar 5 meri de la casa. Cu sapa mergem sa facem loc ca sa mearga in colo. Stam cu harletul si sapa in mana mereu.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Cand se umple singurul rezervor in care se aduna deseurile menajere, acestea incep sa se scurga afara. Dintr-o baltoaca in alta, mizeria se plimba ca un piriu prin tot satul.”

Masina vine sa curete rezervorul cam de 2 ori pe luna, asta in conditiile in care acesta se umple in 24 de ore. In restul zilelor oamenii stau cu cele adunate in veceul plutind in curte. Deseurile fierb in bataia soarelui, iar traiul devine insuportabil.

”Nu mai vine masina si incarca, iar pana dimineata e plina si se duce pe drum.”

Cei care-si au apartamentul la etajul intai s-au trezit de nenumarate ori cu baia plina cu fecale. Dupa ce si-a renovat bucataria si si-a schimbat usa, acest barbat si-a gasit investitia distrusa.

“Cand se umple canalizatia vine in casa si curge tocmai aici. Cand venim aici e potopul. Am pus usa noua si s-a umflat.”

Le este frica in primul rand pentru sanatatea copiilor.

”Ei se duc peste tot, ca e copil. A mea mai nu a cazut, o pisica era acolo si mai nu a cazut si ea.”

”Ce viitor au ei, stau si respira toata aista. Ce vina au ei.”

”Totul se duce in pamant. Viitorul nostru vor fi bolnavi de mici.”

Pentru evacuarea deseurilor, oamenii platesc cate 10 lei pentru fiecare locuitor din apartament. Pentru ca groapa construita e mica si se umple rapid, ar trebui ca masina sa goleasca rezervorul de cel putin 15 ori pe luna, spun satenii. Oamenii se plang ca nu au de unde sa scoata mai multi bani din buzunar pentru serviciile de evacuare si sustin ca primarul nu se implica in gasirea unei solutii.

“La primarie am fost de atatea ori, ne-a dat afara din cabinet.”

”Se ascunde de lume, vina si vorbeste cu lumea, de ce esti primar.”

Acum o luna oamenii au strans cate 75 de lei de la fiecare, ca sa poata fie schitat un proiect de constructie a unei statii de epurare.

Constantin PELIN, PRIMAR: “Mai multi bani au fost alocati din partea agentilor economici. Proiectul este facut, la moment este la expertiza. Cum se termina, facem un demers sa ne ajute cu fonduri. Noi nu avem asa finante, lucarile proiectului costa 3 milioane 600 de mii.”

Primarul strange din umeri si spune ca problema locuitorilor nu tine de responsabilitatea primariei.

Constantin PELIN, PRIMAR: "Mai des sa le curete. 08;00 Noi nu avem dreptul sa curatim groapa asta, surse alocate pentru casele private. Daca sa luam ar trebui la fiecare locuitor care are groapa de acumulare in orgada sa le curatim."