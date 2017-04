Transformare radicala. Copii alergici vor fi tratati de-acum in colo in conditii europene dupa ce unica sectie de alergologie de la Institutul Mamei si Copilui a fost refacuta din talpa - VIDEO

Pana nu demult conditiile din aceasta sectie erau jalnice. Mobilier si ferestre vechi, pereti jerpeliti cu igrasie si linoleum rupt. Sectia necesita reparatie urgenta, cu atat mai mult cu atat cat aici sunt tratati copii alergici. Transformarea este atat de radicala incat medicii spun ca acum li se pare ca muncesc in ... rai.

Ecaterina STASI, MEDIC ALERGOLOG, DOCTOR HABILITAT IN ALERGOLOGIE "Pai ce vreti daca aici nu s-a facut reparatie 40 de ani, era mucegai... a fost schimbat tot din pamant..."

Acum saloanele sunt colorate in bej, mobilierul este modern, exista cabine de dus, iar ferestrele sutn dotate cu jaluzele ca sa nu patrunda soarele. In unele sali exista paturi si pentru mame, care stau cu micutii internati in spital.

"Da e bine//ei acasa e mai bine..."

Nou este si biroul medicilor.

Directorul Insitutului Mamei si Copilului recunoaste - daca nu ar fi existat ajutorul din partea guvernului Romaniei, sectia ar mai fi stat inca vreo 10 ani nereparata, deoarece nu exista bani.

Sergiu GLADUN, DIRECTOR INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI "Da! Ce da? Am invedere ca cu propriile puteri noi nu putem sa facem lucrul asta."

Reparatia sectiei a costat peste 2 milioane 300 de mii de lei.

Daniel IONITA, AMBASADORUL ROMANIEI IN RM "Ne dorim ca populatia RM sa fie si mai sanatoasa si mai fericita, si datorita eforturilor comune ca ..."

Impresionat de ce a vazut viceministrul Sanatatii nu a putut decat sa spuna...

Liliana IASAN, VICEMINISTRUL SANATATII "Multumesc tuturor..."

Pana in toamna urmeaza sa fie renovata sectia cardiologie, dar si laboratorul bacteriologic. In total guvernul Romaniei a donat 2,5 milioane de euro pentru reparatia mai multor sectii de la Institutul Mamei si Copilului.