Tratament costisitor pentru oficialii straini, din impozitele noastre. Micul dejun de 900 de lei pentru un presedinte ar putea hrani 3 clase de elevi - VIDEO

Oua Benedict, doua felii de paine integrala, somon, rosii, salata verde si sos. Toate acestea alimente se includ intr-un mic dejun sanatos si, neaparat satios, oferit intr-un local select din capitala. La dorinta, bucatarii ofera clientilor si un asortiment variat de cereale, fructe, salamuri si branzeturi. Totul la un pret de 190 de lei de persoana. Adica, de cel putin patru ori mai putin decat aloca bugetul statului pentru un presedinte sau premier strain.

Chef David: “900 de lei este o suma foarte mare, nu necesita atat de mult pentru o persoana care ar consuma cateva sute de grame pentru dejun. - E vorba de un presedinte. - Chiar sa fie presedinte, stomacul e acelasi, nu e mai mare, nu e mai incapator.”

Chef David spune ca meniul de dimineata ar trebui sa fie unul exotic ca sa ajunga la 900 de lei.

Chef David: “Oua de aur, arate fermecate sau acelasi homar pentru dejun, dar nu e chiar bine sa mananci in fiecare dimineata acelasi homar.”

Suma a fost stabilita de responsabilii de la finante pentru bucatele care vor fi intinse sefilor de stat sau premierilor straini, care vin in tara noastra.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Pranzaul elevilor costa in medie 10 lei si contine astazi la felul intai supa cu paste si la felul doi – pire de mazare, peste prajit si salata. Mancarea este servita cu un pahar cu compot de mere si patru felii de paine. Daca e sa luam suma de 850 de lei alocata pentru mancarea oficiala a unui strain, atunci acesta ar putea sa ia 85 de astfel de portii.”

Raisa BOICU, SEFA CANTINEI: “Presedintele trebuie sa manance si el o salatica, o supusoara calduta, niste terci, niste pire de cartofi, o pirjoala, compot si paine.”

Elevii, care cel putin de doua ori pe zi, iau masa in cantina scolii, cred ca mancarea unui presedinte nu ar trebui sa difere cu mult fata de cea de-a lor.

“- Pai el e un presedinte de tara. - Asta nu inseamna ca e mai presus ca noi.”

“Legume, fructe si fara alcool.”

“Paine cu unt, fructe cat mai multe, cate o cafeluta, ceai, suc. “

“900 de lei asta sunt bani, de asta cred ca mananca foarte satios.”

Ministerul finantelor spune ca suma cheltuielilor a fost majorata pentru ca au crescut preturile la produsele alimentare. Unii specialisti in comunicare insa spun ca nu ar trebui sa facem zarva mare din asta, intrucat pentru oficiali, in mare parte, europeni, au fost stabilite si costuri... europene.

Ludmila ANDRONIC, SPECIALIST IN COMUNICARE: “Ei nu vin in Moldova ca sa traiasca experienta saraciei noastre, ei vin pentru a rezolva probleme importante si daca vreti exista un anumit standard sub care nu trebuie sa coboare nicio tara din lume, in momentul in care primeste niste oaspeti oficiali.”

Proiectul trecut de executiv prevede si ca darurile oferite delegatiilor sa coste nu mai putin de 3 mii de lei. Ultima oara cheltuielile de protocol au fost ajustate in anul 2014, cand s-au operat majorari de pana la 40 la suta.