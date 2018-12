Ultimele tendinte in domeniul agriculturii prezentate la un eveniment care a adunat agricultori din toata tara. Oamenii au invatat cum trebuie sa arate o livada moderna, care sa corespunda standardelor europene - VIDEO

Valeriu Matcovschi se ocupa cu agricultura de cand se tine minte. In comuna Malinovscoe, acolo unde locuieste, si-a plantat o livada de mar, care se intinde pe o suprafata de 26 de hectare. In acest an a reusit sa culeaga 2 mii de tone de fructe, pe care le va exporta in Uniunea Europeana. Spune ca tine cont de cateva secrete ca sa obtina o roada bogata.

Valeriu MATCOVSCHI, AGRICULTOR: "Mai bine sa plantezi 2-3 hectare de livada performanta, pentru ca ai o recolta mai buna, calitate mai buna la fructe si un pret mai bun."

Barbatul sustine ca e mereu in pas cu... noile tendinte in domeniul agriculturii. Asa ca livada si-a plantat-o dupa standardele europene. Are sistem de irigare, antigrindina si antiinghet. Iar soiurile de mar sunt si ele alese.

Valeriu MATCOVSCHI, AGRICULTOR: "Este important sa alegi varietatile care vrei sa le plantezi, care au niste proprietati, calitative, gustative, culoare, aroma. Este important sa ai toate trei sisteme irigare, antigrindina si antiinghet."

Agricultor cu experienta este si Mihai Eftodi, care are o livada de mar intinsa pe 33 de hectare, pe care vrea sa o modernizeze.

Mihai EFTODI, AGRICULTOR: "Anul acesta dorim sa modernizam soiurile de mar care le avem in livada, pentru a putea diversifica pietele de desfacere. De a defrisa o parte din livada si a planta livada moderna, cu soiuri noi de mar."

Asa ca, la conferinta organizata pentru agricultori, specialistii au venit cu mai multe sfaturi.

Eugen GUDUMAC, SPECIALIST USAID, APM: "Tehnologiile moderne la mar este infiintarea livezilor super intensive, pana la 3000 de pomi la hectar. Ne permite sa obtinem mai multa roada."

La eveniment a venit si un agricultor din Italia, care a adus cu el soiuri de mar nemaivazute in Moldova.

Thomas PLATZGUMMER, AGRICULTOR DIN MOLDOVA: "In pepiniera noastra lucram la crearea noilor soiuri si la clone, care sa raspunda la cerintele pietei si ale consumatorilor.Consumatorul doreste fructe colorate, fructe frumoase, noi ne concentram la producerea acestor soiuri."

Conferinta a fost organizata de Moldova Fruct, in parteneriat cu proiectul USAID si este la cea de-a patra editie.