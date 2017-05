Mii si mii de oameni stau si cate 5 ore in picioare ca sa obtina pasaportul roman. Cozi infernale la ghiseele din Romania

Este o bataie de joc, in plina desfasurare, la adresa miilor si miilor de oameni care asteapta si cate 5 ore in picioare ca sa obtina documentul fara de care nu pot pleca din tara.

Situatia se repeta in fiecare an, in preajma concediilor, dar oficialii par imuni la aceasta umilinta nationala. Practic, nu iau masuri pana in momentul in care multimea isi pierde ultima farama de rabdare. La randul lor, agentii de la pasapoarte sunt epuizati, scrie Pro TV Bucuresti.

Intrigati, revoltati si umiliti dupa ce au platit taxe destul de mari, romanii au impanzit retelele de socializare cu poze si filmari care arata prapadul de la oficiile de pasapoarte din intreaga tara. Cei mai "norocosi" reusesc sa depuna actele si sa faca fotografia in doua ore, ghinionistii insa pierd si cate 5 la coada.

In Brasov, de pilda, imaginile sunt de-a dreptul halucinante, cu sute de oameni asezati la o coada de zeci de metri.

In loc sa faca reclamatie la prefectura si sa ceara o suplimentare de personal si de ghisee, cei mai multi isi varsa naduful pe Facebook.

Directia de Pasapoarte Sector 6 Virtutii 8.00. Programul incepe la 8.30 si oamenii s-au asezat la coada de la 6.30-7.00. Cei care au venit de la 6.30 au plecat in jur de 12.00.

Ridicol este ca programul la sediile Directiei Pasapoarte se incheie la ora 16:30 chiar daca multimea implora.

Programarile online nu sunt nici acestea o solutie. Abia la inceputul lui iulie mai sunt cateva segmente orare disponibile.

Asta se intampla in fiecare vara, pentru ca oamenii se pregatesc de concedii si vor sa isi faca sau isi reinnoiasca documentele.

Cu toate acestea autoritatile, ca de obicei, reactioneaza cu cea mai mare intarziere posibila: "Sunt putine ghisee si personal putin. Urmeaza sa marim programul si la alte ghisee."

In Bucuresti, doar la sediul din Pipera programul cu publicul a fost prelungit pana la ora 18:30.

In rest, este dezastru. Anual se elibereaza aproximativ 200.000 de pasapoarte in toata tara.