Un adolescent de 14 ani, cautat de politia capitalei: acum 3 zile a plecat de acasa, iar de atunci nimeni nu mai stie nimic de el - FOTO

Potrivit politiei, baiatul a plecat de acasa pe 17 decembrie si pana acum nu s-a mai intors, iar rudele nu mai stiu nimic de el.

Semnalmentele caracteristice:

Inaltimea 165 cm, tuns scurt, cicatrice in partea stanga a fetei.

In ziua in care a disparut, adolescentul era imbracat in blugi de culoare albastra, geaca si papuci de culoare neagra.

Persoanele care cunosc informatii despre locul in care s-ar putea afla baiatul sunt rugate sa anunte politia.