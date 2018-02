Un automobil al viitorului va transporta sange la Institutul Oncologic. Harbul sovietic, care era folosit pana acum, va fi inclocuit cu o masina suta la suta electrica. Cum arata aceasta - VIDEO

Masina este electrica, adica ecologica. Odata incarcata, poate parcurge peste 180 de km. Aceasta, dar si containerele pentru transportarea sangelui au costat 30 de mii de euro.

Svetlana CEBOTARI, MINISTRU AL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: ”Aceasta institutie se deplaseaza cel putin de trei ori pe parcursul la o singura zi. Este foarte buna atat pentru personalul medical, cat si pentru pacienti.”

Larisa CATRINICI, DIRECTOR IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC: “Institutul Oncologic avea o autosanitara pe care o folosea si pentru produsele alimentare. Noi mereu eram intr-o grija si cautam pe unde sunt ei. Avem o categorie de pacienti in sectia de Hematologie, care au ereditar insuficienta factorului de cuagulare. In momentul in care apare hemoragia sunt ore in care trebuie de organziat.”

Masina dotata cu frigidere este echipata la standardele europene. Medicii cred ca donatia va spori rapiditatea transfuziilor.

“Banca de sange va avea propriul sau mijloc de transport pentru toate preparatele sanguine de la Centru National de Transfuzie a Sangelui. Pacientii sunt diferiti, necesitatile sunt diferite si nu poti ca sa prevezi gama necesara de preparate pentru 24 de ore.”

In 2017, la Institul Oncologic au beneficiat de transfuzii de sange peste 15 mii de pacienti. Volumul total al produselor sanguine a fost de peste 5 tone.