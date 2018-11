Un barbat din Cahul, gasit mort la o stana dintr-o localitate din Cahul. Detaliile care ies la iveala dupa doua luni de la inmormantare - Ziarul de Garda

La două luni de la înmormântare, au început să apară dezvăluiri despre presupuse leziuni de pe corpul defunctului, despre care nu se vorbise anterior. În urma unei scrisori în care autorii admiteau că Manolache ar fi fost omorât, poliţia a deschis o anchetă penală, scrie Ziarul de Garda.

Mesajul care a declanşat ancheta penală

„Fratele meu, Igor, a muncit ca cioban în satul Andruşul de Jos, la 11 km de Cahul, la Grigore Curjos. Deseori îmi spunea că este bătut de stăpân şi că nu i se achită salariul promis. Grigore Curjos creşte capre, porci, raţe, alte animale domestice. Creşte, inclusiv, păsările mai multor poliţişti şi a unor persoane influente, printre care şi ale poliţistului Cârnaţ din Cahul.

La 29 august 2018, fratele meu a decedat în condiţii suspecte. Expertiza medico-legală a arătat, că acesta s-ar fi strangulat. Cadavrul lui era plin de vânătăi, capul crăpat, iar la gât nu erau urme de strangulare. Cred că este vorba de un omor şi nu de un suicid. A fost înmormântat mai mult pe ascuns, în grabă, fără a fi elucidate condiţiile în care a decedat. O expertiză amplă a circumstanţelor decesului nu s-a efectuat, dosar penal nu a fost deschis, iar cazul s-a muşamalizat.

După părerea mea, decesul a survenit în urma leziunilor corporale, iar strangularea a fost invocată pentru a închide cazul, fără o dezvăluire corectă a situaţiei. În prezent, sunt intimidată şi mi se spune să nu ridic această întrebare. Sunt obligată să tac. Solicit organelor de drept să se autosesizeze pe marginea cazului, să dispună exhumarea cadavrului şi efectuarea unei expertize complexe, care ar dezvălui motivele adevărate ale decesului fratelui meu”, se spune în scrisoarea adresată Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupţie, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General de Poliţie, Centrului de expertiză legală şi ZdG, la 10 octombrie 2018.

Scrisoarea a fost semnată cu numele surorii decedatului. Ulterior, contactată telefonic, sora lui Manolache a negat orice legătură cu această scrisoare.

„Nu am pretenţii în privinţa cazului ăsta”

- Vreau să vă spun că eu nu am scris nimic, ne spune sora decedatului. Cineva a scris, semnând cu numele meu. Nu am nicio învinuire la cazul ăsta şi, vă rog frumos, înţelegeţi-mă, că eu nu am scris nimic şi nu vreau să comentez situaţia. Am fost la poliţie şi am scris cerere. Nu ştiu cui am făcut rău şi o să aflăm mai târziu care a scris din numele meu, dar eu nu am scris nicăieri şi nu am pretenţii în privinţa cazului ăsta. A fost spânzurat, atâta ştim şi nu am învinuiri, nimănui nu pot să spun.

- Dar nu aţi văzut vânătăi pe corp sau alte urme de violenţă la fratele dvs?

- Urme de violenţă pe corp nu au fost găsite la înmormântare. Nu, nu era nimic în privinţa asta.

- Fratele dvs câţi ani a lucrat acolo?

- Nu ştiu, nu sunt la curent.

- Dvs, nu mai ţineaţi legătura cu fratele dvs?

- Ţineam legătura, dar nu pot eu să dau detalii, vă rog înţelegeţi-mă că nu pot, a încheiat dialogul sora răposatului, rugându-ne să nu o mai deranjăm.

De vorbă cu angajatorul

Înainte de a se angaja la Grigore Curjos, stăpânul despre care se indică în scrisoare, Igor Manolache a lucrat timp de doi ani ca cioban la stâna vecină, la Gheorghe Filoti, 60 de ani. La stână purta de grijă celor zece vaci şi 100 de oi.

