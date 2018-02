Un barbat din satul Miciurin, Drochia care sufera de paralizie cerebrala ar fi ramas din greseala fara indemnizatia de incalzire. Cum s-a intamplat totul si ce spun rudele - VIDEO

Ion Casap are 39 de ani si a fost diagnosticat cu paralizie cerebrala. Dincauza bolii nu poate vorbi si nici nu se poate deplasa. Singurele persoane care ii mai sunt alaturi, sunt tatal si bunica.

Feodor CASAP, TATAL: "Din 2001 mi-a decedat sotia si de atunci am ramas cu el, in doi. Mama cat poate ne ajuta. Vara e mai usor, merge cu scaunul cu rotile, insa iarna sta doar in casa. El nu mananca, nu vorbeste, nu mananca singur."

Ei spun ca abia de supravetuiesc din alocatia mizera pe care tanarul o primeste de la stat. La sfarsitul anului trecut au rams si fara ajutorul social oferit in sezonul rece.

Feodosia CASAP, BUNICA: "Anul asta l-au pus in lista ca o sa primeasca lemne si i-au facut actele, insa nimic. De ziua invalizilor i-au taiat 500 de lei si i-au spus ca nu i se cuvine ca nu stiu ce a primit, dar el nu a primit nimic.

La randul sau asistenta sociala din localitate, ne-a spus ca a exclus barbatul din lista beneficiarilor, deoarece fratele lui Ion, aflat de mai mult timp peste hotare a revenit in sat si a depus cerere pentru a primit ajutor social in sezonul rece. Ea nu stia ca cei doi locuiesc in case diferite pe aceasi adresa.

Nina DONTU, ASISTENTA SOCIALA: "Mie nu mi s-a spus cand au depus documentele ca ei au bugete diferite, ca au bucatarii diferite, eu asta nu am stiu."

Totodata secretara Consiliului local spune ca va gasi o solutie pentru a ajuta familia.

Maria GASPER, SECRETAR CONSILIU LOCAL, MICIURIN: "O sa ne straduim sa acordam, sa compensam, adica cu un ajutor material care o sa fie posibil.”

Primarul localitatii nu a fost de gasit pentru comentarii. Contactati telefonic, reprezentantii Ministerului Sanatatii si Protectiei Sociale ne-au spus ca vor reveni ulterior cu o reactie la acest subiect.