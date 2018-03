Un batran din Hancesti a ramas pe drumuri dupa ce un incendiu i-a mistuit casa. Propritarul locuintei spune ca pompierii au venit in timp record, insa in zadar: "li s-a stricat furtunul, au reparat pana la miez de noapte" - VIDEO

Din aceste imagini, surpinse de un martor in dupa-amiaza zilei de ieri, se vede ca pompierii, care au venit la fata locului, nu s-au apucat sa stinga flacarile, ci sa repare furtunul.

"ce fel de pompieri sunteti voi"

Proprietarul casei, in varta de 76 de ani, spune ca salvatorii au venit in timp record, insa in zadar.

Ion DURBALA, PROPRIETARUL CASEI: “S-au urcat acolo dadea si nu mergea apa nimic. Mai mare presiune era de la robinet.”

In ajutor au sarit rudele si vecinii.

“Nu mai aici s-a aprins. Dar pompierii cand au venit tot era sa fie salvat, dar ei au inceput sa repare masina, furtunurile stricate, nimic nu lucra. Au reparat masina pana la miezul noptii.”

Ulterior, a venit al doilea echipaj de pompieri.

Ion DURBALA, STAPANUL CASEI: “A venit a doua masina. Peste cat timp a avenit a doua masina. Peste vreo doua ore. Era deja ars tot.”

Proprietarul casei spune ca focul a pornit de la soba. Acesta a pus o cratita pe plita pentru a-si face mancare, iar pentru ca focul s-ar fi stins, a iesit afara dupa lemne. Cand a revenit, locuinta era plina de fum.

Ion DURBALA, PROPRIETARUL CASEI: “Nu ma pot intra. M-am pus pe jos burta si am vazut ca ma sufoc si am iesit inapoi. Usa are inchidere, se vede ca nu am inchis-o si a cazut carbunele si s-a aprins podelele.”

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Flacarile s-au raspandit destul de repede astfel au cuprins intreaga locuinta. Din lucruri agonisite o viata s-a ales scrumul.”

Ion DURBALA, PROPRIETARUL CASEI: “Aici era televizorul, aici era o masa unde mancam eu, iar langa masa era un pat. Am dorimit pe la rude.”

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta al MAI a initiat o ancheta de serviciu pe acest caz. Potrivit salvatorilor, din cauza ca s-a defectat pompa autospecialei, a fost instalata o motopompa pentru a stinge flacarile.

“Au avut o alta pompa adaugator, au dat apa dar greu tarziu.”

“Iata facem, iata facem si nu au mai facut nimic.”

Salvatorii umreaza sa stabileasca cauza exacta a producerii incendiului.