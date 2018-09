Un bostan de aproape jumatate de tona creste falnic in gradina unui barbat din Drasliceni, Criuleni. Dovleacul s-a dezvoltat in conditii naturale: "Vom participa la fesival, mai avem cateva expozitii" - VIDEO

Vasile Spanu din Drasliceni, Criuleni creste legume acasa. Ideea de a cultiva dovleci i-a venit acum 6 ani odata cu aparitia Festivalului Bostaniada. Acum a reusit sa creasca un dovleac gigantic de aproape 500 de kilograme.

Vasile SPANU, FERMIER: "La Bostaniada s-a petrecut concursul celor mai mari dovleci si de atunci mi-a venit o idee sa vad cat de mare am sa-l pot creste.”

Semintele, spune el, le-a cumparat din SUA si timp de 4 luni dovleacul a ajuns la o greutate-record de mai bine de 400 de kg, adaugandu-i doar ingrasaminte naturale. Chiar daca este gigantic, Vasile spune ca nu este mirat pentru ca si in anii trecuti a reusit sa aiba dovleci destul de mari.

Vasile SPANU, FERMIER: “Am inceput de la 80 de kg si tot 120, 185, 285 am avut in an 340 si important ca nu mai putin.”

Cresterea dovlecilor a devenit un hobby pentru el si acum, spune ca are in gospodarie peste 40 de tipuri, iar oamenii raman fascinati cand vad atatea forme si culori. Placintarii sunt cei mai cautati, urmati de speciile decorative.

Vasile SPANU, FERMIER: “Vom participa la fesival, mai avem cateva expozitii, pe urma sunt doritori care vor sa-i procure ca décor, ca infrumusetare.”

Si fiica agricultorului spune ca nu s-a asteptat ca dovleacul sa creasca atat de mare, insa se bucura pentru succesul tatalui.

ANA SPANU, FIICA: “Am fost surprinsa, m-am bucurat mai mult pentru tata, pentru ca stiu cat de mult tine la el si ultima perioada am impresia ca a avut grija mai mult de el de cat de noi.”

Pentru ca dovleci sunt multi si de toate felurile in gradina, acestia ajung si pe masa.

Ana SPANU, FIICA: “Noi facem si placinte, mama ne face si terci de dimineata, e foarte delicios si contine multe vitamine.”

Fiica sa vrea un dovleac si mai mare ca sa mearga cu el la scoala la concursul Toamna de aur.

Vera SPANU, FIICA: "As fi bucuroasa daca un dovleac in gradina noastra ar ajunge la o tona.”

Elena SUVAC, REPORTER PRO TV: “Acesti dovleci sunt atat de diferiti. Acesta este cel mai mare din gospodarie si cantareste mai mult de 400 de kg. Cel mai mic are doar 50 de grame. Daca pe ultimul poti sa-l tii in mana ca pe un mar, pentru ca sa-l ridici pe acesta ar fi nevoie de ce putin cinci barbati.”

Si vecinii au ramas surprinsi vazand un dovleac gigant. Ei spun ca poate creste in conditii naturale, daca se ingrijeste corect.

“Eu cred ca-i posibil, in tot cazul eu peste gard vad, ingrasaminte naturale si e real, bostan natural.”

“Credem, radacina o imprastie, el mareste suprafata de alimentare si atunci aprae posibiltatea asta de a creste asa mare natural.”

Dovleacul va fi expus la Festivalul Bostaniada din acest an pe 22 septembrie.