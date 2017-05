Un buldog francez i-a bagat in sperieti pe elevii unui liceu din capitala. Un copil de 8 ani a fost muscat, iar mai multi s-au speriat - VIDEO

Incidentul a avut loc astazi dimineata la liceul Olimp din sectorul Ciocana. In cadrul unui exercitiu de simulare in caz de incendiu toti copii au fost evacuati, astfel ca cele trei usi ale instutiei au fost deschise. Cand au reveni in scoala, printre copii s-a pomenit si Toby, un bulldog francez, care s-a napust asupra elevilor.

"Eu stăteam şi ea a fugit şi m-a înhăţat de pantaloni şi m-a zgâriat. Copii spun ca au tras o sperietura zdravana."

”Ea singură a fugit aici. Noi vroiam să o prindem, dar nu am putut”.

”Ea alerga după toţi. Toţi strigau. Ea nu lătră doar că alerga la toţi. Elevii claselor mai mari închideau uşa.”

”Noi am vrut să o scoatem, dar ea ne muşca pe noi”

Marina BELOUSOV, DIRECTOR ADJUNCT LICEUL “OLIMP” "A inceput sa se joace cu copiii. Pana am incercat sa-l iau a intepat un copil prin pantalon. Ceilati au inceput sa strice. Am acordat primul ajutor medical copilului”.

La fata locului a venit politia si responsabilii de la Agentia Nationala pentru siguranta alimentelor, care are in subordine o directie sanitar-veterinara ce intervine in asemenea cazuri. Mai bine doua ore cainele a fost inchis in veceul institutiei, timp in care stapana adus actele necesare care confirma ca animalul ii apartine.

Sergiu BARBU, INSPECTOR, DIR. MUNICIPALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ”Acetele care ii apartin sunt vaccinurile contra rabiei. Nu este un pericol ca sa se imbolneaveasac copii.”

Stapana cainelui spune ca nu a observat cand acest a intrat in liceu si ca l-a cautat prin zona.

Alina, STAPANA CAINELUI ”Mergem acasa. L-am scapat din lesa,l-am scapat din vizor. Imi pare rau.

Sergiu BARBU, INSPECTOR, DIR. MUNICIPALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ”A plimba cainele fara supraveghere neavand lesa si botnita”.

Alina, STAPANA CAINELUI “Nu pot sa gasesc botnita pentru asa rasa”.Acum femeia risca o amenda de pana la 300 de lei."