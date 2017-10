Un elev din capitala a ramas fara diploma de bacalaureat, dupa ce ar fi fost evaluat gresit la examenul de matematica. Profesorii spun ca acesta ar fi trebuit sa primeasca nota de trecere. Ordinul Ministerului nu i-a permis - VIDEO

Un tanar din capitala sustine ca a fost evaluat gresit la examenul repetat la matematica si, astfel, a ramas fara diploma de bacalaureat. Mai multi profesori, carora le-ar fi prezentat copia lucrarii, spun ca elevul ar fi trebuit sa primeasca cel putin nota 5. Nu a putut contesta rezultatul dupa examen, deoarece printr-un ordin al Ministerului Educatiei, in cazul sesiunii suplimentare acest lucru nu este posibil. Acum parintii baiatului bat din usa in usa in speranta ca li se va face dreptate, iar ordinul va fi anulat.