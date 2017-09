Un elev responsabil, cu dorinta de a evolua, care nu oboseste sa adune diplome si medalii. Daniel Nicolae Paraschiv, este un exemplu pentru tanara generatie - VIDEO

Daniel Nicolae PARASCHIV „Am 10 pe linie incepand cu clasa intai, dar este necesar un efort considerabil pentru a invata zi de zi la fiecare disciplina.”

Daniel Nicolae Paraschiv este elev in clasa XII-a, la liceul Orizont din Durlesti. Si-a dedicat mult timp invataturii si a fost rasplatit cu zeci de diplome si medalii.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Nici nu mai tin cont cate am. Sunt prea multe.”

In acest an s-a ales cu locuri de frunte la olimpiada republicana de matematica, economie si fizica. Daniel este pasionat de cifre. Acasa sau la liceu, rezolvarea problemelor si ecuatiile complicate sunt marea provocare. Recent s-a intors de la olimpiada internationala de matematica.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Am fost in mai mult tari la olimpiade. Recent m-am intors din Rio de Janeiro, unde m-am intors cu mentiune de onoare si a fost o experienta placuta ”.

Si in timpul liber sta cu ochii in cifre. Participa la concursuri intelectuale.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Ele sunt un hobby pentru mine. Imi imbunatatesc cunostintele generale.”

Practica si sportul. Joaca tenis de masa cu tatal sau. Si aici mai de fiecare data este invingator.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Nu are prea multe sanse”.





Izvorul creativitatii si succesului se ascunde in libertatea de gandire si exprimare, spune Daniel. Iar profesorii tin cont de asta.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Suntem incurajati sa gandim liber. Anume aceasta gandire libera stimuleaza un progres spre si diciplina si ne ajuta.”

DIRIGINTE ”Doar 10 alte note pentru el nu exista. Este un elev pe care si l-ar dori orice profesor. Uneori ma mir cum gaseste timp de a persevera la toate disciplinile."

Astfel, ca increderea in sine vine din interior, nu din laude, spune baiatul. Conteaza, insa, si sustinerea parintilor.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Ma incurajeaza sa fac ceea imi place, sa fiu eu insumi."

O minte neincatusata si fara de frici poate da rezultate bune. Pentru asta este important sa stie tot ce se petrece in jur, spune Daniel.SINCRON:

Daniel Nicolae PARASCHIV „Am crescut cu stirile Pro Tv. Parintii se uitau.”

Lucrurile in tara se pot schimba in bine daca fiecare dintre noi s-ar implica mai mult. Daniel nu sta pe ganduri. Impreuna cu alti 10 olimpici lucreaza la un proiect care va aparea in toamna.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Vom crea lectii online la fiecare obiect. Fiecare lectie va fi explicata mai pe intelesul elevilor.”





Astfel ca adevarata bogatia a tarii sunt tinerii.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Important sa avem motivatie sa avem oameni care sa-si doreasca sa faca o schimbare in tara noastra sa ne conduca spre un viitor mai bun. Si cred ca noi putem fi viitorul acestei tari. Generatia noastra are un potential urias, dar e important sa-l gestionam ca atare.”





Totusi,la fel ca si multi alti absolventi eminenti, dupa ce va sustine bacalaureatul, vrea sa-si continue studiile peste hotarele tarii.

Daniel Nicolae PARASCHIV „Nu o sa ezit sa ma intorc acasa pentru a o schimba ceva.”