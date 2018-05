Un locuitor dintr-o suburbie a capitalei sustine ca asa arata teava prin care apa potabila ajunge in casele locuitorilor de acolo: "Cum sa mai bei apa de la robinet? E o mizerie, strasnic!" - FOTO

Un locuitor din orasul Codru spune ca in aceste momente, mai multe locuinte de acolo au ramas fara apa, intrucat in zona cativa muncitori efectueaza sapaturi. Potrivit lui, muncitorii urmeaza sa inlocuiasca tevile vechi prin care apa potabila ajunge in casele lor, cu unele noi.

Barbatul ne-a trimis cateva imagini cu o teava ruginita si veche si sustine ca anume prin aceasta apa potabila ajungea in casele locuitorilor din orasul Codru.

"Cum sa bei apa de la robinet daca in tevile de apa e o mizerie strasnică???!", este comentariul care insotesc pozele.

Deocmadata nu am reusit sa discutam cu responsabilii de la Apa-Canal.