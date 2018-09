O tigara in schimbul unui... mar? Studentii de la USM le-au propus fumatorilor sa accepte provocarea: "Nu mananc mere". Cum au reactionat oamenii - VIDEO

“- O tigara in schimbul unui mar. - Va place ideea? - Nu.“

Desi cu greu, multi s-au despartit de tigari si au luat merele. Unii chiar s-au bucurat vazand cosul plin cu fructe si au savurat din ele.

Nicoleta BUCSAN, STUDENTA: “Am facut asemenea actiuni si luni si am colectat aceasta punga cu tigari.“

Altii, insa, nu s-au lasat convinsi. Au spus ca ar fi acceptat schimbul pentru …

"Hamei. Nu mananc mere.“

Stanislav BIRCA, STUDENT: “Cred ca toti iubesc merele. Unii vor sa se faca "tari" in fata camerelor.“

Nici unii profesori nu au acceptat provocarea. Un motiv, au presupus autorii initiativei, ar fi si faptul ca o tigara ar fi mai scumpa decat un mar.

Un simplu calcul arata ca e mai ieftin sa mancati un fruct decat sa fumati o tigara. Un mar costa acum la piata in jur de un leu, pentru ca un kilogram ajunge la vreo cinci lei, in timp ce pentru o tigara trebuie sa scoateti din buzunar cel putin 1,50 lei, asta daca, in medie, un pachet costa 30 de lei. Ei, dar pentru tigara puteti plati si cu sanatatea, nu doar cu ce aveti in portofel.

Suada KARKOUKI, REPORTER PRO TV: “Pentru fiecare tigara platiti cel putin 7 minute din viata, spun cercetatorii straini. Zilnic, in lume aproximativ 11 mii de oameni mor din cauza fumatului, iar anual numarul ajunge la 4 milioane. “

Mai mult, exista un pericol si pentru fumatorii pasivi, care inhaleaza fumul. Totodata, potrivit medicilor, tutunul duce la agravarea bolilor infectioase si cronice.