Un moldovean revenit din Germania a daruit o bucurie mamei din Lapusna care creste in saracie cinci copii: “Pentru noi e un mare ajutor” - VIDEO

Femeia din Lapusna care creste in mare saracie cinci copii a avut parte zilele acestea de o bucurie. Un moldovean care munceste in Germania i-a adus un scaun cu rotile performant pentru fiul ei tintuit la pat. Mama, care pana acum isi purta copilul de 10 ani in brate, l-a primit cu mare recunostinta - ar fi trebuit sa munceasca ani si ani ca sa-si poata permite un asemenea lux.