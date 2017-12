Un nou vaccin a fost introdus in calendarul de imunizari din tara. Acesta este destinat fetitelor de 10 ani pentru a preveni cancerul de col uterin. Ce spun specialistii - VIDEO

Cancerul de col uterin poate fi evitat prin vaccinarea impotriva virusului HPV, adica papiloma virus uman, sustin specialistii de la Organizatia Mondiala a Sanatatii.

Stela GRIGORAS, MINISTRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: “Cel mai grav este acest virus ataca persoanele tinere, cu varsta de la 15-25 de ani. Unul dintre motive este inceperea vietii sexuale foarte devreme. Cele mai multe tipuri de HPV sunt transmise prin actul sexual.“

Vaccinul deja a ajuns in Moldova, iar in urmatoarele 2 zile va fi livrat institutiilor medicale din tara. Astfel, responsabilii anunta ca imunizarea impotriva HPV va incepe joi. Vaccinarea consta din 2 doze, care trebuie administrate la o diferenta de 6 luni.

Haris HARJULACOVIC, REPREZENTANT OMS MOLDOVA: "Vaccinul impotriva HPV este unul dintre cele mai sigure dintre cele descoperite pana acum. La sfarsitul acestei conferinte de presa, 3 femei din Europa sau din regiunea europeana vor muri din cauza cancerului cervical. 28 de mii de femei mor in fiecare an.“

Nicolae FURTUNA, VICEDIRECTOR CNSP: “Este un produs care este aplicat in alte tari mai mult de 10 ani."

Vaccinul va fi administrat doar fetitelor de 10 ani, care potrivit responsabililor din sanatate, sunt 15 mii in Moldova. Pentru a convinge parintii sa-si imunizeze copiii autoritatile au lansat o campanie de informare, dare si un spot video.

Zilnic, o femeie este diagnosticata cu cancer de col uterin, in tara noastra, iar la fiecare 2 zile cate o femeie moare in urma maladiei. Pe 31 martie, 2017, vaccinarea anti HPV a fost introdusa in calendarul national de imunizari in 71 de tari din lume.