Un obiect optional in plus pentru liceenii din tara. Din toamna, acestia ar putea afla notiuni despre proprietate intelectuala. Tinerii vor invata cum sa faca deosebirea dintre marci si inventii - VIDEO

Un obiect optional in plus pentru liceenii din tara. Din toamna, acestia ar putea afla notiuni despre proprietate intelectuala, daca-si vor dori. Tinerii vor invata cum sa faca deosebirea dintre marci si inventii, cum sa-si protejeze ideile si sa distinga originalul de contrafacut. Disciplina va fi predata o data in saptamana de profesori care au fost si ei la randul lor instruiti de specialisti in domeniu.