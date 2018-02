Un perete jerpelit a servit drept panza pentru studentii facultatii de Arte Plastice si Design. Pe daramatura de 37 de metri a prins contur un oras boem. Cum arata - VIDEO

Un oras rupt din basme poate fi admirat in curtea facultatii de Arte Plastice de la Universitatea Ion Creanga. Creativitatea studentilor a dat viata cladirii vechi de aproape 40 de ani, care risca sa se transforme intr-o ruina.

Mihaela DVORNIC, MASTERANDA: ”Imaginea respectiva a fost inspirata de la artistul austriac Handerdvasier, care se specializa in decorarea peretilor care se aflau intr-o stare mai deteriorata.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: “Peretele de aproape 6m si 37m a fost pictat timp de 4 luni. Iar pentru a realiza aceasta capodopera murala au fost nevoie de aproape 100 de litri de vopsea.”

Banii pentru culori si pensule au venit de la sponsori, pe care i-au gasit tot studentii.

Mihaela DVORNIC, MASTERANDA: ”Pentru ca studentii care au implementat acest proiect au fost la programul de studii Management in Arte, am studiat diferite metode de atragere a sponsorizarilor, am incercat sa implementam in practica.”

Nici ploaia, ninsoarea sau frigul nu au stat in calea celor 10 studenti. Si ca si cum vremea rea nu ar fi fost de ajuns – studentii au muncit la schitare doar noaptea si asta pentru ca era nevoie de un proiector care, evident, lumineaza doar pe intuneric.

Mihaela DVORNIC, MASTERANDA: “Conditiile climaterice nu ne permiteau tot timpul sa lucram. Cel mai interesant era ca eram nevoiti sa o proiectam doar seara.”

O adevarata provocare a fost si aplicarea culorilor, deoarece peretele nu este nici pe departe ca suportul clasic folosit la cursuri. Inaltimea de 3 metri le-a dat si ea batai de cap.

Mihaela DVORNIC, MASTERANDA: ”Am utilizat scari extensibile, dar si masini specializate.”

Proiectul nu se opreste aici. Administratia intentioneaza sa organizeze activitati de creatie in special pentru copiii care locuiesc in regiune.

Ana SIMAC, DECAN FACULTATEA ARTE PLASTICE SI DESIGN: “Va urma sa plasam si niste mese de creatie, niste scaune pentru a crea diferite proiecte la aer liber, pentru a viziona filme proiectate pe peretii albi be care I-am facut ca sa vina copiii din preajma sa poata sa se antreneze in procesul de creatie.”

Desenarea peretilor a devenit o moda in Chisinau. In ultima vreme betonul gri de pe mai multe blocuri de locuit a prins culoare, iar la Costesti un tanar, student si el la Universitatea Ion Creanga a pictat statiile, biblioteca din sat si peretii liceului.