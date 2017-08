Un proiectil de pe timpul celui de-al doilea razboi mondial a fost gasit in timpul lucrarilor pe bulevardul Stefan cel Mare. Zona a fost incercuita - VIDEO

Obuzul a fost gasit la amiaza, in jurul orei 13:30, la intersectia strazii Petru Movila cu bulevardul Stefan cel Mare. Proiectilul a fost depistat de soferul excavatorului, care tocmai efectua sapaturi. El a spus ca l-a observat sub radacina unui copac, defrisat anterior.

Vasile MIRON, DRUMAR "Deodata a fost asemanator cu un obiect metalic si pe urma deama daca am vazut-o am pus-o incetisor. - Si ati oprit lucrarile? - Da deodata.”

Muncitorii povestesc ca au mai vazut asemenea proiectile in armata, asa ca si-au dat seama repede despre ce este vorba.

"Mi-o parut ca e o bucata de truba, dar cand am vazut, am slujit in armata si deama am vazut ce-i.”

Zona a fost incercuita, iar in scurt timp au venit politistii de sector.

"- De ce purtati vesta? - Ca e explozie. - Va aparati?”

Genistii s-au apropiat cateva ore mai tarziu si au ridicat obiectul. Este vorba de un proiectil de artilerie, care a si fost dus la Bulboaca si urmeaza sa fie distrus.