A obtinut un grant european, a cumparat din bani un tractor, iar acum este vestit in localitatea unde s-a nascut. Un tanar de 18 ani din satul Tudora isi administreaza singur propria companie in domeniu agriculturii - VIDEO

Dorin Tapu are 18 ani, iar la aceasta varsta a reusit deja sa-si puna pe roate o afacere in satul unde s-a nascut. In Tudora stiu toti de el, dar mai ales de tractorul sau performant, unicul de acest fel din sat. Tanarul spune ca localnicii apeleaza la el pentru a ara sau cultiva pamantul.

Dorin TAPU, ANTREPRENOR: “Am vazut cum oamenii lucreaza cu mana si am decis sa le usuram un pic lucru. Sa prestam servicii de arat, cultivat, stropit.”

Dorin isi considera afacerea una de succes. Anul trecut, de exemplu, a adunat in jur de 50 de mii de lei. Banii i-a cheltuit tot pe tehnica agricola.

Dorin TAPU, ANTREPRENOR: “Unde spune de tehnica cumparata”“Nu sunt multi tineri care le-au venit o oarecare idee si au fost in stare sa o aplice in practica.”

De cativa ani, tanarul s-a mutat cu traiul la Chisinau, dupa ce a devenit student la Universitatea Tehnica. Spune ca atunci cand are vacanta, dar si in weekend, merge in sat pentru a se asigura ca afecerea ii merge bine.

Dorin TAPU, ANTREPRENOR: “Ma ocup eu de administrare, compania mea are trei muncitori, eu administrator, soferul tractorului si contabil.”

Cel care il sustine zilnic este tatal sau, angajat ca tractorist in compania. Barbatul a muncit multi ani peste hotare, dar cand a afla ca fiul sau si-a initiat o afacere, a revenit acasa.

Ghenadie TAPU, TATAL TANARULUI: "Consatenii erau bucurosi pursisimplu, toata tehnica este veche, toate au peste 30 - 40 de ani, sigur acest tractor este mai puternic."

Tanarul spune ca tractorul sau performant, procurat din Belarus, poate indeplini mai multe functii.

Ghenadie TAPU, TATAL TANARULUI: “Ieri am avut cereri la stropit, am fost si am stropit 5-6 hectare. Azi am cerere la scos crengile din livada, la arat toata toamna am avut cereri.”

Consatenii au doar cuvinte de lauda pentru Dorin si spun ca alti tineri i-ar putea urma exemplu.

Arcadie BARBER, CONSATEAN: “Acorda nu numai mie, dar si la mai multi locuitori din sat, cu pret mai redus si ne asteapta. Baiet ascultator si disciplinat, il trage la tara, aici este bastina aici este bunelul.”

Acum doi ani, tanarul a obtinut un grant de 14 mii de euro de la europeni. El spune ca nu se opreste aici si ca in viitor isi va cumpara si mai multa tehnica agricola performanta.