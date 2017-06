Un tanar din capitala a decis sa ridice practic din temelie un cinematograf in aer liber, care a stat in paragina mai bine de 30 de ani. Saptamana viitoare asteapta primii spectatori - VIDEO

A investit bani si timp, fara a primi ceva in schimb. Un tanar din capitala a decis sa ridice practic din temelie un cinematograf in aer liber, care a stat in paragina mai bine de 30 de ani. Banii i-a obtinut dintr-un grant oferit de o organizatie suedeza, iar terenul, de la Primarie. Astazi impreuna cu prietenii s-a apucat de lucru, astfel ca saptamana viitoare asteapta primii spectatori.