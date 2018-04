Un tanar moldovean i-a invatat pe asiatici balada Miorita. Nicolae Soitu a provocat peste 40 de localnici din Qatar, Singapore, Malayesia sau Thailanda sa vorbeasca romana - VIDEO

Nicolae Soitu are 29 de ani si munceste in domeniul IT. De curand s-a intors dintr-o calatorie din Asia. Timp de o luna tanarul a explorat cinci tari exotice, a incercat sa inteleaga cum traiesc oamenii acolo si ce obiceiuri au. Si-a propus si sa-i invete cate ceva in limba romana.

Nicolae SOITU: “Am hotarat sa-i provoc pe oameni s-o vorbeasca, in zona asiatica le este mai greu sa rosteasca, t, l, in loc de rac, te trezesti ca spun lac."

Asa ca i-a invitat pe noii sai prieteni, dar si pe cei intalniti in strada sa recite cateva versuri din balada Miorita. Nu i-a fost usor.

Nicolae SOITU: “Le spuneam ca fac un video cum multi oameni, spun ca acesta este poemul nostru national."

Unora le-a reusit imediat, altii au exersat indelug ca sa poata lega cateva cuvinte in romana.

Nicolae SOITU: “Cei care aveau auz muzical de regula din doua trei incercari erau gata, iar cei care nu puteau pronunta “t” sau “l” imi lua chiar si zece dubluri, plus inaite de asta ii invatam."

Unul din cei care au acceptat provocarea este chiar proprietarul casei in care a locuit Nicolae timp de cateva zile intr-un oras din Qatar.

Nicolae SOITU: "A zis hai sa-ti arat orasul si la un moment dat cumparam o masina, zic hai, a cumparat dar a doua zi am plecat. El e o persoana mai artistica, a incercat sa o spuna mai cu expresivitate si a fost una din cele mai bune.”

Nicolae spune ca dupa ce recitau versurile, unii deveneau curiosi si-si doreau sa afle cat mai multe despre tara de unde vine el.

Nicolae SOITU: “Le spuneam ca sunt intre Romania si Ucraina, da nu stiau nici asta, luam harta si le aratam exact pe harta, am cateva persoane care vor sa vina in Moldova, le-a placut R. Moldova.”

Inaite de asta, tanarul a mai inregistrat un video in care mai multi europeni si americani recita imnul “Limba noastra”.