Un targ mic, dar cu suflet, deschis la biserica de lemn. Banii obtinuti vor fi folositi pentru ingrijirea pacientilor in stare grava - VIDEO

In curtea bisericii vechi de lemn, mai multi mesteri si-au intins tarabele si isi asteptau cumparatorii. Acest barbat si sotia sa si-au expus oalele confectionate chiar de ei, la Iurceni. O tanara si-a adus ata si croseta de sub care ieseau pe loc traditionalii iepurasi de Pasti.

Si ce fel de targ de Pasti fara cozonaci? Vanzatorii care si-au adus aici produsele au acceptat din start ca o parte din banii pe care-i vor castiga, ii vor dona fundatiei Hospice Angelus care ingrijeste la domiciliu pacientii cu maladii grave aflati in faza terminala.

Iar vizitatorii au contribuit prin cumparaturile pe care le-au facut, dar si prin donatii directe. Mariuta, o fata de 15 ani care sufera de hidrocefalie este printre pacientii fundatiei Hospice Angelus. Ea este tintuita la pat, iar parintii sunt sleiti de puteri si de cheltuieli.

Astfel vizitele medicilor de la Angelus le sunt de mare ajutor. O astfel de vizita costa circa 400 de lei, dar beneficiarii nu achita niciun ban. Fundatia care activeaza in Moldova inca din 2001 isi castiga banii in mare parte din astfel de actiuni cum a fost targul de azi. Doar 30 de suta din cheltuieli sunt acoperite de Compania Nationala de Asigurari in Medicina. Restul sunt donatii.

50 de adulti din Chisinau si suburbii si 40 de copii tintuiti la pat au parte in acest fel de grija specialistilor. Reprezentantii fundatiei ne-au spus ca ar putea ingriji chiar si mai multi pacienti, doar ca multi dintre cei care ar avea nevoie nu stiu despre existenta lor.