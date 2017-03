O viata de un secol. Un batran din Falesti a implinit astazi o suta de ani. Secretul longevitatii sale - munca. Stranepotii din toate colturile lumii au venit sa-i spuna: "La multi ani" - VIDEO

Anii l-au facut mai sensibil pe Ignatie Taurean. Asa ca, astazi, cand si-a vazut curtea plina de rude, nu si-a putut stapani lacrimile.

A trecut prin chinurile razboiului, a ramas si fara un picior si nu si-a imaginat vreodata ca va prinde varsta de o suta de ani. Cum de i-a reusit, nici el nu stie.

Ignatie TAUREAN, VETERAN DE RAZBOI: “Asa a dat Dumnezeu sa traiesc, deam ce sa fac.”

De razboi nici nu vrea sa-si aminteasca. I-a lasat un gust mult prea amar, desi si-a dorit sa mearga pe front. Doi ani a luptat, iar apoi s-a facut lemnar si s-a apucat de construit fantani. Mai mult de 20 a facut in satul sau, dar si in cele vecine. Primarul il descrie ca pe omul care s-a dedicat mereu comunitatii- a adunat bani pentru constructia manastirii si a pus umarul la ridicarea spitalului din localitate, dar si a casei de cultura.

Petru GASINCIUC, PRIMAR SATUL GLINJENI: “A facut multe fantani, multe rastingniri. Fantanile nu au fost facute iata, asa vreau aici dar unde era criza de apa.”

Mos Ignatie are trei copii, 8 nepoti si multi stranepoti. Au venit astazi cu totii, iar evenimentul a fost un bun prilej pentru rude sa se revada dupa zeci de ani chiar.

“Cu Paulina nici nu-mi aduc aminte. La şcoală învăţam când ne-am văzut ultima oară. Ne-am dus toţi, noi în Rusia am plecat.”

Adrian OSTOV, NEPOT: “Opt oameni au venit din Rusia la jubileul bunicului.”

Si vecinii i-au dus cuvinte frumoase si desi il vad zilnic, tot se mira de puterea lui.

“Eu am 68, da Doamne sa fim sanatosi sa ajungem, dar nu stiu, zau.”

Potrivit datelor oficiale, in 2016 in Moldova figurau in registru 40 de persoane de peste 100 de ani. Doar 20 dintre ei mai sunt in viata.