Unde mergem in vacanta? Agentiile turism au pus la bataie oferte fierbinti, dar si ultimele reduceri. Pana cand sunt valabile si ce putem alege - VIDEO

Plictisiti de stat toata ziua pe sezlong, moldovenii au cautat in acest an ceva nou. Asa ca, agentiile de turism au pregatit oferte deosebite, care imbina odihna la plaja cu excursii prin Europa.

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “3 zile de excursii in Italia… apoi 3 zile de plaja in Spania. Pretul este de… “

Daca vreti sa plecati in vacanta si sa cheltuiti mai putin, atunci sa stiti ca aveti putin timp la dispozitie. Ultimele reduceri vor expira in mai putin de 2 saptamani. De exemplu, pentru o vacanta low cost in Grecia, pentru 2 persoane, intr-un hotel de 3 stele veti scoate din buzunar in jur de 400 de euro, in loc de 500.

Si daca anul trecut hotelurile din Turcia au dus lipsa de turisti, in acest an lucrurile se schimba. Plajele din Kemer sau Anatalya din nou au devenit unele dintre cele mai cautate, asa ca si preturile au crescut cu pana la 15 la suta. Cei care nu vor avea posiblitatea sa plece intr-o vacanta, au o solutie. Mai nou, au aparut oferte de weekend la Odesa.

Pentru 26 de euro de persoana, veti petrece 2 zile pe malul Marii Negre si o noapte intr-un hotel de 3 stele. Totusi, daca visati sa ajungeti intr-o destinatie exotica, trebuie sa va pregatiti sa platiti o suma de zeci de ori mai mare.

Daca sunteti gata sa scoateti din buzunar in jur de 900 de euro pentru persoana, atunci puteti petrece 7 zile pe insula Seychelle. Agentiile de turism promit privelisti desprinse parca din filme, dar si excursii de neuitat.