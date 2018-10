Unii merg prin oras pe patru roti, altii pe doua, iar Stefan Popa pe... una. Tanarul se deplaseaza pana la serviciu pe un monociclu electric. Astfel evita ambuteiajele, economiseste timp, dar si bani - VIDEO

Stefan Popa este programator de profesie. Pe strazile din oras se deplaseaza ca pe arena Circului – pe o roata. Doar ca nu e o roata ca cea pe care o au acrobatii, ci una electrica.

Stefan POPA: "Il controlezi doar prin inclinarea corpului in fata sau in spate ca sa-l opresti. E mult mai comod decat o trotineta s-au bicicleta pentru ca are in jur de 14 kilograme, il iei pur si simplu ca pe o valiza si il pui la incarcat."

Nu se deplaseaza pe carosabil, ci de rand cu pietonii. Nu este deloc usor in conditiile in care trotuarele din Chisinau sunt pline de gropi si denivelari.

Stefan POPA: "Eu merg pe trotuar, la noi trotuarele sunt mai proaste decat drumurile si se repara mai rar. Cum este asa mergem mai ocolim, cand sunt obosit evit gaurile. Cand sunt in dispozitie incerc sa mai sar, sa fac chestii mai interesante."

Roata electrica e rezistenta si la ploaie, spune tanarul, acum asteapta cu nerabdare sa o incerce pe zapada. Asa cum mainile ii sunt libere ii este comod sa-si tina umbrela. Uneori intra cu monociclul in magazin pentru a-si face cumparaturile.

Stefan POPA: "Este un mijloc de transport personal mult mai eficace. Este mult mai comod sa te deplasezi printre multime, pentru ca e manevrabil. Usor de utilizat si mainele sunt libere. Pot sa-mi beau cafeaua dimineata, pe drum cand vin la lucru. Pot sa fac orice mainele sunt libere."

Inainte ca sa-si poata conduce roata cu dibacie ca acum, Stefan a cazut de multe ori de pe ea.

Stefan POPA: "E foarte complicat, roata incepe a face asa si e greu sa-ti tii echilibru. Prietenu fuge da tu mergi pe roata."

Oamenii nu-si ascund mirarea cand il vad cum merge pe o singura roata.

"Este prima oara, mergeam in troleibuz si l-am vazut peste fereastra. M-a intrigat foarte mult, prima oara vad."

"Mie foarte tare mi-a placut. Ajuta la coordonarea miscarii, isi mentine echilibrul si este foarte greu. Eu ma uitam cum mergea pe acel teren si a mers chiar si pe un drum care nu era drept."

Am incercat si noi sa vedem daca intr-adevar cu monociclul poti strabate Chisinaul mai repede decat cu masina asa ca i-am propus o provocare lui Stefan. Noi cu autoturismul, el cu roata sa - am mers din sectorul Centru pana la Posta Veche, pornindu-ne in acelasi timp.

El a parcurs cei 6 km in 25 de minute, iar noi, stand la semafoare si ambuteiaje, am ajuns in acelasi punct abia peste 40 de minute.