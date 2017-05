Unii zic ca e o creatie a naturii si vor sa ramana asa, in timp ce altii sunt deranjati ca nu se pot plimba pe acolo. Motivul pentru care o portiune din aleea din parcul Valea Morilor e blocata - GALERIE FOTO

Pare un peisaj desprins din secventele video filmate in padurile tropicale, insa de fapt acest tablou poate fi vazut in parcul Valea Morilor din capitala. In urma vijeliei si ninsorilor puternice din doua zile de aprilie, mii de copaci au fost doborati. Astfel ca si parcul a fost afectat. Un copac imens s-a prabusit peste o portiune din alee si a blocat drumul pe acolo.