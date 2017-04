Vacanta de vara bate la usa, iar odata cu ea, parintii trebuie sa le gaseasca o ocupatie celor mici. Ofertele speciale cu tabere vin de peste hotare - VIDEO

Vacanta de vara bate la usa, iar odata cu ea, apare o grija in plus pe umerii parintilor - trebuie sa le gaseasca o ocupatie celor mici. Le pot umple timpul, trimitandu-i in tabere. Ofertele speciale vin de peste hotare. Acolo unde picii nu doar leaga prietenii. Invata cultura, dar si o noua limba.