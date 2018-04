Vacanta, mai ales cea de primavara, pentru copiii de la sate inseamna mult de lucru. Cot la cot cu bunicii sau parintii, cei mici sapa in gradina sau scot apa din fantani pentru animale - VIDEO

De cum s-a incalzit afara gradina familiei Pantea din Ciocalteni, Orhei seamana cu un musuroi de furnici. Impreuna cu buneii, cei sapte nepoti nu stau locului cat e ziua de mare. Pentru ca e mult de lucru au format o echipa buna. Bunelul curata via, iar Nionela si Igor strang resturile si le aduna in gramezi.

„Strang rapca.”

La cativa metri, bunica Eugenia cu nepotul Eugen cultiva ceapa.

„Pun harpacica.”

Da o mana de ajutor si Alexandra.

„Greblez. Stric bolovanii.”

Iar Evelina, la cei doi anisori, supravegheaza ...lucrul. Buneii spun ca sunt mandri de nepoti, iar cu ajutorul lor, lucrarile de primavara nu sunt o povara. Din cei 20 de nepoti, sapte locuiesc cu ei.

Eugenia PANTA, BUNICA: „Sunt bravo. Ma asculta si prin gradina si prin casa.”

„Este pentru fiecare de lucru. Le dati voie si la joaca? Dupa masa au timp liber.”

In alta curte l-am intalnit pe acest baiat, care nu statea locului nicio clipa. Chiar daca toata ziua o petrece in gradina sau are grija de animale, spune ca nu prea arde de nerbdare sa se duca la scoala.

„Ti-e dor de scoala? - Nu. Nu imi place.”

Sora, Andreea, insa abia asteapta sa revina la lectii. Daca pe unii copii ii vezi mai toata ziua pe langa parinti, pe Vasile il intalnesti mai des pe drum, plimbandu-se cu bicicleta.

„Nu ai de lucru? Este, dar nu e pentru mine. Stau, ma plictesc.”

Desi spune ca se plicteste acasa, tot sta cu gandul la o vacanta mai lunga.

„O luna. Nu e prea mult? Pentru mine nu prea.”

Vacanta de primvara se va incheia marti, iar pana atunci e mult de lucru. Pentru ca o primavara hraneste un an intreg, spun cei in varsta.