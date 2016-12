Valentina Nafornita, Guz, Pavel Stratan, Eva Timus, Natalia Barbu si Alexandru Manciu - cativa dintre artistii care, imaginar, s-au intalnit intr-o Moldova mai buna. Noul spot lansat de UNICEF - VIDEO

Valentina Nafornita, Guz, Pavel Stratan, Eva Timus, Natalia Barbu sau Alexandru Manciu sunt doar cativa artisti care si-au imaginat o Moldova mai buna.

Clipul face parte dintr-o initiativa globala, lansata in noiembrie 2014. De aceasta data, pe fundalul piesei lui John Lennon, interpretii mai multor stiluri de muzica au vrut sa ne spuna ca fiecare dintre noi poate face lumea mai buna.

Valentina NAFORNITA, SOPRANA: ” Demonstreaza de fapt ca muzica ne uneste, ca toti ne unim pt niste lucruri frumoase, pentru a ajuta, a face lumea mai buna.„

Cleopatra STRATAN: "Sper ca acest spot publicitar a fost unul convingator.”

Ala DONTU, PRODUCATOR VIDEOCLIP: “E bine ca copii nostri sa stie ca noi avem o tara minunata si noi o vom avea, doar daca o vom vedea asa. “





De cand organizatia UNICEF a ajuns in Moldova, reprezentantii acesteea lupta continuu impotriva abuzului, discriminarii sau violentei fata de copii si deja se poate lauda cu reusite.

Nune MANGASARYAN, REPREZENTANT UNICEF IN MOLDOVA: "A fost redusă semnificativ mortalitatea în rândul copiilor.”

UNICEF este o organizatie internationala lansata in anul 1946. Aceasta isi propune sa promoveze drepturile fiecarui copil.





“Eu am dreptul de a trai, de a invata, de a fi iubita si de a fi ingrijita.”

“Sa fim cuminti, sa ascultam de parinti, sa avem o viata mai buna.”

"Dreptul la viata, dreptul la un nume.”

Datorita UNICEF Teodora Cebotari, o fetita cu sindromul Down, a fost de curand integrata intr-o grupa speciale deschise in cadrul unei gradinite.

Lia CEBOTARI, MAMA: ”Este o fetita sociabila, nu se teme de oameni, este deschisa. Chiar daca are retinere in dezvoltare, ea oricum merge in rand cu toti. Nu sta acasa, asta e important.”

Alexandru a participat la un training, unde a facut un filmulet prin care a incercat sa transmita lumii mesajul de a colecta deseurile.

Alexandru BUZDUGAN: “Am invatat cum e bine de filmat, in ce cadru, sau cum e corect de tinut, dar ce e mai important ca prin acest filmulet poti sa redai ceea e vrei sa ii inveti pe oameni.”

Reprezentanta UNICEF in Moldova a fost deshisa in anul 1995.