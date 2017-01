Valerian Minzat si-a deschis o noua casa de avocatura, "Million Dollar Lawyer". Vezi cum arata sediul, cu un design clasic si piese de mobilier unice, din Bali - FOTO

Dupa cum bine se stie, avocatul pune mare pret pe imaginea sa, asa ca acesta a fost foarte atent si la amenajarea noului sediu. Valerian a apelat la un designer interior si impreuna au ales un stil clasic, in nuante de bej, auriu si maro.

Avocatul a mentionat ca si-a dorit sa creeze o atmosfera confortabila si casnica, luand in consideratie ca petrece foarte mult timp la birou. Astfel, casa lui de avocatura este dotata chiar si cu bucatarie. Mobila a fost adusa tocmai din Bali, iar piesele de mobilier sunt unice.

Valerian Minzat spune ca in cadrul casei sale e avocatura lucreaza 5 avocati si doua secretare. El a fost deja vizitat de mai multe persoane cunoscute de la noi.

De exemplu, Gheorghe Amihalachioaie, fostul Presedinte al Uniunii Avocatilor a vizitat noua casa de avocatura a lui Valerian Minzat si i-a urat succes: "A spus ca e important sa faci macar ceva mic, dar cu perseverenta. Cu cat mai mult succes are un om, cu atat el devine mai criticat, mai observat, mai evidentiat, unical si provoaca interes si pareri celor din jur. Iar acolo unde este interes mereu vor fi pareri pozitive si negative. Si asta e minunat!" ne spune Valerian.

Referitor la serviciile sale, Valerian spune urmatoarele: "Sunt mereu in actiune si gata sa sar in ajutor celor care au cu adevarat nevoie de sustinerea mea ca avocat. Eu am reusit in acest sens pentru ca lupta pentru dreptate este esentiala pentru mine. Cazurile penale atat in tara cat si cele internationale sunt o adevarata provocare pentru mine, asa ca dragi clienti noi va asteptam la noua Casa de Avocatura Valerian Minzat."

"Nimic nu este imposibil. Daca exista putina vointa si motivatie poti obtine orice chiar incepand de la zero oriunde nu te-ai afla. Multi oameni de succes ajung sa fie criticati de ceilalti precum ca au ”noroc” sau ca ”soarta” le este diferita. In asa mod gandesc foarte multi oameni, cu parere de rau. Dar putini din ei se intreaba cum acesti oameni de succes au reusit sa ajunga acolo unde sunt si cum au inceput. Si tot putin realizeaza ca poti incepe chiar de la un simplu avocat stagiar . Desigur ca, asta se refera la oamenii activi si dornici de a invata permanent ceva nou, de a munci si de a creste cat mai sus." a mai adaugat Valerian.

Noua casa de avocatura, amplasata in Chisinau, pe str. Ismail, in apropierea Penitenciarului nr.13.

Sursa foto: Facebook.com