Vara nu doar oamenii cauta cum sa se racoreasca, dar si animalele. La Gradina Zoologica din capitala angajatii incearca sa-i rasfete pe micii locatari de acolo: "Au posibilitatea sa faca dus" - VIDEO

Temperaturile ridicate sunt dusmanul numarul unu al vietuitoarelor cu blana. Ingrijitorii gradinii zoologice din capitala incerca sa le stinga zapuseala cum pot. Multe posibilitati nu prea au.

Olga IUZVAC, ADMINISTRATOR SEF GRADINA ZOOLOGICA: ”Apa se schimba de 5-6 ori pe zi la animale. La ursi se ofera mancare racita, inghetata. Ei au posibilitatea sa faca dus. La maimute le oferim pomusoare racorite, care sunt putin mai reci decat temperatura de afara.”

Pomusoarele sunt crescute chiar pe teritoriul gradinii zoologice. Pe langa consumarea acestora in stare proaspata sau inghetata, angajatii fac compot sau dulceata pentru sezonul rece. Maimutelor tare le mai place dulcele.

Olga IUZVAC, ADMINISTRATOR GRADINA ZOOLOGICA: “Pe teritoriul gradinei sunt plantati copaci cu diferite fructe. In spatele meu puteti vedea visinii, piersicii, tufe de mure. Avem livada cu mere. Grijitorii nostri aduna le duc la bucatarie si prepara aceste conserve. ”

Animalele si pasarile exotice nu o duc nici ele mai usor cand temperaturile trec de 35 de grade.

Olga IUZVAC, ADMINISTRATOR GRADINA ZOOLOGICA: “In volierele unde sunt papagalii si maimutele functioneaza o sistema de ventilare care asigura aer aer proaspat.”

Cei mai sensibili sunt, insa, leoparzii zapezilor, animale incluse si in Cartea Rosie Internationala.

Olga IUZVAC, ADMINISTRATOR GRADINA ZOOLOGICA: ”Leopardul zapezilor, care este iubitor de temperaturi mai scazute functioneaza sistema de ventilare. In spatele meu este volierul tigrilor, in care este amenajat un bazin ce le permite sa se scalde.”

Animalele care locuiesc in volierele acoperite in intregime au si ele parte de un tratament aparte cand temperaturile explodeaza in termometre.

”Mentinem temperatura optima pentru ele - 25-27 de grade cu ajutorul aparatelor de aer conditionat. Are loc si umezirea aerului si pentru cei mici care locuiesc in volierele acoperite, functioneaza lampa ultraviolet, care emana vitamina D.”

Victor lucreaza la gradina zoologica aproape de jumatate de an. Pregateste zilnic mancarea maimutelor si are grija sa le puna tot felul de bunatati in functie de sezon. Spune ca cel mai important in lucrul sau este dragostea fata de vietuitoare.

Copiii spun ca daca ar fi ei sefi la bucataria de la gradina zoologica ar face altfel meniul si le-ar hrani cu...

“Chifle si in fiecare zi le-as schimba apa, i-as spala si le-as sadi copaci, gradina zoologica ar fi frumoasa si decenta.”