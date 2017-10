Vesti bune pentru pacientii cu patologii cardiace. Noua metoda incercata de medicii moldoveni pentru a trata valvele inimii - VIDEO

Cristina MASTAC-COMERZAN, PACIENTA: "Dupa ce am aflat diagnostiul era confirmat ca aveam nevoie de protezare, ceea ce incercam sa evit. O protezare de valva."

Cristina a aflat ca sufera de viciu cardiac inascut, acum cateva saptamani. Si pentru ca, mai nou, si in tara noastra se pot repara valvele inimii, fara a le substitui cu proteze, femeia spune ca nu a stat mult pe ganduri si a mers pe mana medicilor de la noi, iar acum se simte de parca s-ar fi nascut a doua oara.

Cristina MASTAC-COMERZAN, PACIENTA: “Deja e dovedit ca tratamentul si reabilitarea langa casa sunt mult mai rapides si mult mai bune. M-am bucurat mult ca am facut plastia de valva. Am facut asta pe loc.“

Cristina este printre primii pacienti care au suportat o asemenea interventie. Medicii spun ca pana acum le lipsea un utilaj cu ajutorul caruia se efetueaza operatiile.

Ala SLOBOZEANU-RUSSU, MEDIC ECOGRAFIST: “Este un tub subtire, care la capatul sau are o sonda. Se introduce prin esofag si este chiar in vecinatate cu inima. Putem vedea direct structurile in inimii, a cavitatilor si functiilor. Vedem daca sunt trompi sau disfunctii ale aparatului valvular. “

Este vorba despre ecocardiografia transesofagiana. Aparatul ofera informatii exacte despre starea valvelor inimii, astfel incat sansele de succes al interventiei sunt mult mai mari.

Aureliu BATRANAC, CHIRURG: “Am posibilitate imediat dupa ce facem interventia chirurgicala in sala de operatii, sa vedem daca ceva am facut bine sau nu. “

Pentru a invata sa foloseasca noul aparat, specialistii au fost instruiti peste hotare. Interventiile efectuate cu acest utilaj nu doar au un rezultat mai bun, spun medicii, ci si scurteaza durata de reabilitare pentru pacienti.