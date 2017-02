Vietile a zeci de oameni intr-o singura carte. "Jurnalul saptamanal" semnat de Valentina Ursu a ajuns in acest an la a 12-a editie - VIDEO

„Jurnalul saptamanal” semnat de Valentina Ursu a ajuns in acest an la a 12-a editie. Lucrarea aduna istoriile din timpul unei saptamani a mai multor oameni din diverse domenii care si-au prezentat jurnalul in cadrul unei rubrici radio. Volumul cuprinde perioada noiembrie 2015 – decembrie 2016 si aduna intre copertele sale medici, artisi, bibliotecari jurnalisti si politicieni. Valentina Ursu spune ca in ultimul timp sunt foarte multi doritori care vor sa faca aceste notite zilnice si sa vina sa-si citeasca povestile la microfon.

Valentina URSU, JURNALISTA “Au scris foarte bune jurnale si preoti si medici si diplomati si tarani. Este o radiografiere ceea ce se intampla in societatea moldava”.





Jurnalele saptamanale sunt niste crampeie din viata de zi cu zi.

Natalia SCOBIOALA, ACTIVIST CIVIC “A fost intersant sa vii dupa o zi obisnuita acsa sa scrii tot ce ai facut. Stau si rasfoiesc ce am facut un an in urma si s-au schimbat multe de atunci.”

Victor MICUSA, DIRECTOR SALON DE FRUMUSETE “Am practicat asta in copilarie, am practicat asta cand facea serviciul militar si practic cand merg in calatoriile lungi. Mi s-a trezit sentimentul de a scrie."



Tot ieri a fost lansat cel de-al zecelea volum al ”Realitatii cu Amanuntul”, o rubrica in care scriitorul Iulian Ciocan vorbeste despre problemele cotidiene.

Iulian CIOCAN, SCRIITOR “In spatiul cotidianului se intampla lucruile cele mai tulburatoare, cele mai dramatice. Spre acest cotidian imi tintesc privirea. Lucrurile care ma marcheaza le vad in fiecare zi trotuarele fisurate, blocurile cenusii, tot felul de constraste care exista exista castele faraonice si cocioabe.”

Vasile BOTNARU, DIRECTOR, BIROUL RADIO EUROPA LIBERA “Este genul de scriitura care se transforma exact in 24 de ore in istorie. Oricine vrea sa-si aminteasca niste episoade care nu le-am observat, insa acuma care o perla scoase dintr-un molusc are o alta lucire.”

Ambele volume urmeaza sa ajunga in bibliotecile din tara.