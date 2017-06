Vinuri moldovenesti au ajuns si pe mesele chinezilor. Vinificatorii de la noi exporta cu succes pe pietele din Asia sau chiar Africa: "ei compara vinul ca pe un telefon scump, sa fie ideal" - VIDEO

Vitalie PRONOZA, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: „Lucrul este usor, poate sa-l indeplineasca chiar si o parte feminina, 6000 de sticle pe ora.”

Sticlele sunt atent dzinfectate, iar apoi se toarna licoarea magica. Urmeaza dopurile.

Vitalie PRONOZA, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: ”La vinurile albe, roz, se recomanda screw cap, se prefera dopul cu filet, deoarece nu patrunde oxigenul, dar la vinurile rosii pentru piata Chinei, Asia, ei doresc dop de pluta, deoarece s-a pastrat traditia franceza, vinul trebuie sa fie cu dop sa se auda pocnitura, poc! Vinul pare mai scump.”

Dupa ce se pune si eticheta, sticlele sunt gata, asa ca urmeaza impachetarea.

Vitalie PRONOZA, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: ”Chinezii iubesc sa primeasca marfa paletizata ideal, sa fie asezata frumos si invelita in 5 straturi de pelicula.”

Speranta STATE, REPORTER PRO TV: ”54 de mii de sticle de vin produs in Moldova vor ajunge in curand pe mesele chinezilor. De aici marfa merge pana la Odesa, iar de acolo va lua vaporul si in maxim 2 luni va fi in China. ”

Vitalie PRONOZA, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: ”Cer ideal sa fie sticla, cutia, ei compara vinul cu un telefon scump, un iphone, sa fie cutia ideala. Vinul sa fie scump si sa fie rosu, 95% vin rosu.”

La aceasta vinarie are loc doar imbutelierea, intrucat compania producatoare este relativ tanara.

Sergiu GALUSCA, OENOLOG: ”De obicei prefera vinuri naturale, cu un alcool inalt, fara aditivi, cat mai natural posibil. Ei au o cultura speciala, ei cred in cifre, cred in culori, roşu înseamnă un lucru, culoarea albă. - Ce culori ati ales? -Elementul de baza e coroana, iar ”e” inseamna online. Si scrie produs in Moldova.”

Cumparatorul este o companie care face vanzari online, iar pentru un vin moldovenesc chinezii ar putea plati pana la 15 dolari.

Shen ZHUOJUN, MANAGER VANZARI COMPANIE CHINEZA: ”În sudul Chinei, ne place vinul roşu sec. În nordul Chinei ne place vinul dulce. Eu sunt din Shanghai, îmi place vinul roşu sec.”

Un nou lot ar putea ajunge in China in septembrie.

Shen ZHUOJUN, MANAGER VANZARI COMPANIE CHINEZA: ”Este foarte natural. E foarte important pentru noi. Gustul e fantastic. Iată de ce am ales acest vin.”

Vinificatorul spune ca ,datorita proiectului Ameliorarea Competitivitatii, a obtinut de la Banca Mondiala 200 de mii de lei, a mai pus 280 de mii si a facut o campanie de promovare pentru piata Chinei.

Sergiu GALUSCA, OENOLOG: ”Daca nu 50%, atunci foarte multe vinuri au coroana pentru ca ei iubesc acest atribut, e mai usor sa-l vanda, e-o traditie. Element des intalnit. Sunt pretentiosi? Foarte pretentiosi, ca oameni sunt super ok, se aseamana cu noi, vin dintr-un spatiu comunist. Au trait intr-o tara saraca.”

Pe langa China sau Japonia, o alta destinatie pentru vinurile moldovenesti este Africa.

Vitalie PRONOZA, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: ”Exportam in Nigeria, Kenya, Tanzania. Ce fel? Ei prefera vinuri rosii, licoroase, dulci”

Cei din Africa au si ei preferintele lor.

Vitalie PRONOZA, DIRECTOR EXECUTIV COMPANIE: ”Prefera vinuri prelucrate manual, numite Scoarta Copacului. Iata asa un ambalaj facut manual dintr-un amestec, care este secret.”

Vinificatorii spun insa ca nu e de gluma cu cei din afara. Chinezii, de exemplu, sunt foarte exigenti.

Sergiu GALUSCA, OENOLOG: ”Sunt foarte exigenti, doresc sa fie asa cum ai vorbit, foarte tare se supara daca intarzii, daca ai promis un lucru si nu l-ai facut, atrag atentia la detalii, au memorie extraordinara. Lucreaza nu 8 ore pe zi, da 16 ore pe zi.”

Shen ZHUOJUN, MANAGER VANZARI COMPANIE CHINEZA: ”Îmi place vinul din Moldova!”