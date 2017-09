”Visul unei nopti de vara” a lui William Shakespeare - pe arena mare a circului. Spectacolul prezentat de cativa copii a lasat masca spectatorii - VIDEO

Copii s-au inspirat din comedia ”Visul unei nopti de vara” a lui William Shakespeare.

Micii actori au dansat, au cantat si au facut diferite acrobatii, astfel ca i-au lasat masca pe spectatorii veniti la circ. Mai ales, ca unii au vazut pentru prima data arena mare.

"Nu stiu ce va fi dar vreau sa vad. Prima data am venit aici."

"Am venit sa le arat circul, am mai vizitat circul dar din pacate nu in RM."

O parte din banii colectati din vanzarea biletelor vor fi donati pentru repratia circului, spun organizatorii proiectului.

Mihaela GURMEZA, COORDONATOR PROIECT: "Pentru renovarea circului este nevoie de o suma mare, speram ca o sa avem suportul mai multor organizatii ingternationale. Tindem sa deschidem acesta cladire frumoasa sa fie o sala polivalenta pentru evenimente."

Nicu TARNA, INTERPRET: "Este un proiect de sensibilizare a lumii, vom avea circ, vom avea Republica Moldova."

In total s-au vandut 1800 de bilete, la un pret de 50 de lei. Circul s-a inchis in 2004. Din anul 2007 pana in 2011, acesta a fost cedat unei firme din Cipru, care urma sa-l renoveze, lucru care nu s-a mai intamplat. Arena mare a fost construita in 1981 si are aproximativ 1800 de locuri. Acum, toate spectacolele au loc pe arena mica, care a fost redeschisa in 2014.