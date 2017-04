Visuri mari, posibilitati mici. Studiaza notele la un pian vechi si canta in cantina scolii. Povestea Anei Erhan, fetita de la Scoala-Internat din Carpineni care a impresionat la un show din Rusia - VIDEO

La opt ani ai sai, Ana este mandria scolii Internat din Carpineni acolo unde de patru ani locuieste, invata si isi traieste copilaria.

Aici, scena ei este cantina scolii - jumatate din incaperea in care iau masa copiii are rol de sala de festivitati.

Tudor TENU, DIRECTOR SCOALA INTERNAT CARPINENI "Aici punem scaunele, un covoras si improvizam.”

Ana a mers pe scena de la Moscova fara sa stie macar notele muzicale. Chiar si asa ea a fost printre cei 90 de copii care au intrat in preselectii din peste 1500. Poate ar fi reusit mai mult, dar scoala nu are specialisti care sa o poata ajuta sa-si dezvolte talentul si sa-si urmeze visul. Abia de curand, in institutie a fost adus un pian vechi, daruit de o familie, iar Ana face primele ore de muzica.

Ana ERHAN "Esti bucuroasa ca studiezi pianul? Da, a fost visul meu.”

Un profesor de la scoala de arte din localitate s-a oferit sa-i dea lectii, gratis.

Vasile BINZARI, PROFESOR DE MUZICA "Veniti aici doar pentru ea? Da. Este capabila, are auz muzical si tinere de minte.”

Tudor TENU, DIRECTOR SCOALA-INTERNAT CARPINENI “Cum l-ati convins sa vina aici? Omeneste, el pentru asta nu este remunerat.”

Directorul internatului spune ca este un lux pentru institutie sa o trimita la scoala de arte din localitate. Pentru asta e nevoie de un educator care sa o insoteasca, or asta inseamna inca un salariu achitat, plus taxa de studii.

TENU, DIRECTOR SCOALA-INTERNAT CARPINENI “De la anul o vom da totusi, la scoala de arte, vom gasi posibilitati. Vom achita contractul.”

Iar sa fie angajat aici un specialist, este imposibil in conditiile in care in ultimii ani finantarea e tot mai mica.





Tudor TENU, DIRECTOR SCOALA-INTERNAT CARPINENI “Nu avem unitatea si salariul pe care sa-l putem achita, desi sunt mai multi copii care poate ar vrea sa studieze muzica.”

Ana sta la internat de patru ani, de cand a fost adusa impreuna cu alte doua surori ale sale, un moment pe care nu vrea sa si-l aminteasca.





De atunci scoala le inlocuieste parintii, le imbraca si le hraneste.

Ana ERHAN “In camera stam sase fete, langa patul meu e patul surorii mele. Cerceii mi I-a daruit o familie.”

Iar Ana face totul cu sarguinta si e convinsa ca daca va munci mult va ajunge acolo unde isi doreste.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV “Ana a fost astazi la lectii, dupa care a studiat pianul, si-a facut temele, iar cu asta munca ei nu s-a incheiat. Acum ingrijeste terenul pe care il are de lucrat impreuna cu surorile sale, asa ca toti copiii de la scoala internat.”

La fel ca Ana, la scoala-internat, sunt si alti elevi care ar dori sa-si urmeze talentul. Sergiu, de exemplu, este cel mai bun la pictat.

Iar Andreea si Dumitru sunt campionii scolii la fotbal.

In ultimii 10 ani, ca urmare a politicii de dezinstitutionalizare, numarul copiilor care cresc in scoala internat din Carpineni a scazut de la peste 300 la 47, iar un camin si cladirea in care se faceau lectii au fost inchise. Astfel aici nu mai sunt profesori si specialisti in diferite domenii, ci doar educatori, iar copiii studiaza la scolile din sat, de rand cu cei ai localnicilor.