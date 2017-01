Vor disparea din parcuri, dar vor aparea pe site: 40 de frasini au fost plantati astazi pe o alee, acolo unde, la inceputului lunii ianuarie au fost taiati zeci de salcami - VIDEO

Vor disparea din parcuri, dar vor aparea pe site. Cei de la Spatii Verzi au decis sa faca o pagina pe internet unde vor scrie unde si de ce sunt taiati copacii din capitala. Astfel ei spera sa-i linisteasca pe cei care sunt indignati de defrisarile din ultima perioada, cum s-a intamplat in cazul salcamilor din parcul Valea Trandafirilor. Astazi in locul acestora, in plina iarna au fost saditi frasini.