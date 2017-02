Vor dreptate! Drama unor parinti din Truseni care de jumatate de an nu reusesc sa afle cine se face vinovat de accidentul in urma caruia si-au pierdut unicul lor fiu - VIDEO

21 AUGUST 2016

Vlad Calmatui avea 34 de ani, iar in seara de 21 august, venise dintr-o deplasare. Era sofer de curse lungi si pornise spre casa unde il asteptau parintii, sotia si cei doi baieti ai sai.

Valeriu CALMATUI, TATAL: “Eu ii spun, da sa vin dupa tine, ca asa noi faceam de obicei. Parca l-am lovit cu ceva in cap si a zis nu. Pana la urma, nu m-am mai dus sa-l iau.”

A luat o masina de ocazie ca sa ajunga de la Chisinau la Truseni. La intrarea in localitate, in cale i-a iesit un alt automobil. In urma impactului, unul dintre vehicule a ajuns intr-un copac si s-a rasturnat, iar masina in care se afla tanarul a fost facuta zob. In timp ce fiul sau era scos dintre fiarele distorsionate, parintii acestuia nici nu banuiau ce s-a intamplat.

Valeriu CALMATUI, TATAL: “Am inceput sa-l sun. Imi raspundea robotul si asa pana la orele 3 dimineata. A murit peste o ora si jumatate la spital. Toate organele de pe partea dreapta i-au fost faramate. Practic nu a avut nici o sansa.”

Familia tanarului sustine ca schemele initiale ale politiei aratau ca vinovat de accident ar fi fost soferul celeilalte masini- un Land Rover la volanul caruia era un consatean de-al lor, care ar fi intrat pe contrasens cu viteza, astfel a fost practic imposibil de a evita impactul cu Opel-ul in care se afla victima.

Valeriu Calmatui spune ca abia dupa vreo saptamana de la moartea fiului, la insistentele sale, barbatul in varsta de 40 de ani de la volanul Land Rover-ului a fost retinut pentru 72 de ore. Acesta insa ar fi fost eliberat dupa doar o zi, iar in prezent, pe numele lui nu este luata nici o masura de reprimare, asa ca acesta intra si iese cand vrea din tara.

Tatal victimei se teme ca vinovatul va ramane nepedepsit asa cum avocatul suspectului ar fi cerut ca toate expertizele sa fie facute repetat. Motivul invocat este masina clientului sau ar fi avut defectiuni atunci cand s-a produs accidentul. Mai mult, desi pe marginea cazului a fost pornit un dosar penal, in prezent barbatul nu are nici o masura de reprimare, asa ca poate iesi liber din tara.

Valeriu CALMATUI, TATAL: “Nu e secret ceea ce se intampla in tara noastra, scurgere de bani. Cine vrea sa stea la puscarie in ziua de astazi. Jumate de an si nimic. Vreau dreptate, s-a intamplat, raspunde.”

Am incercat sa discutam cu barbatul pe care familia Calmatui il invinuieste de producerea tragediei, insa nu l-am gasit acasa.

“Va zic asa cum este, el ii in Romania, s-a dus cu niste acte.”

Politia sustine ca in acest caz a fost creata o comisie de experti, intrucat barbatul a contestat incheierea din prima expertiza, care a aratat ca el se face vinovat de accident.

Potrivit politiei, de obicei aceste expertize dureaza cateva luni. Daca pana la urma va fi gasit vinovat, soferul Land Rover-ului va sta cel mult 7 ani dupa gratii.